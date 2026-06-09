Hon vill inte ha Kristersson

I höst är det val i Sverige.

Partierna pratar om vad de

vill göra om de vinner valet.

Centerpartiets ledare

Elisabeth Thand Ringqvist

har sagt vad hennes parti vill göra.

• De vill inte att Ulf Kristersson

ska fortsätta att vara

statsminister efter valet.

De är emot att han vill ha med

Sverigedemokraterna i regeringen.

• Centerpartiet vill hellre

jobba ihop med Socialdemokraterna

och deras ledare

Magdalena Andersson.

• Centerpartiet

vill inte att Vänsterpartiet

får vara med i en regering.

• Centerpartiet

vill ha fler jobb i Sverige.

• De vill ha fler företag.

• De vill att Sverige

tjänar mer pengar

och får högre tillväxt.

• De vill ha mindre utsläpp

som gör klimatet varmare.

• De vill att vården och skolan

fungerar bra för alla i hela Sverige.

8 SIDOR/TT