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Elisabeth Thand Ringqvist är ledare för Centerpartiet. Foto: Christine Olsson/TT
Hon vill inte ha Kristersson
I höst är det val i Sverige.
Partierna pratar om vad de
vill göra om de vinner valet.
Centerpartiets ledare
Elisabeth Thand Ringqvist
har sagt vad hennes parti vill göra.
• De vill inte att Ulf Kristersson
ska fortsätta att vara
statsminister efter valet.
De är emot att han vill ha med
Sverigedemokraterna i regeringen.
• Centerpartiet vill hellre
jobba ihop med Socialdemokraterna
och deras ledare
Magdalena Andersson.
• Centerpartiet
vill inte att Vänsterpartiet
får vara med i en regering.
• Centerpartiet
vill ha fler jobb i Sverige.
• De vill ha fler företag.
• De vill att Sverige
tjänar mer pengar
och får högre tillväxt.
• De vill ha mindre utsläpp
som gör klimatet varmare.
• De vill att vården och skolan
fungerar bra för alla i hela Sverige.
8 SIDOR/TT
9 juni 2026