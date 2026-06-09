Alla Väljare

Hon står och pratar på en träff med journalister. Hon har ljust långt hår och en rutig skjorta.

Elisabeth Thand Ringqvist är ledare för Centerpartiet. Foto: Christine Olsson/TT

Hon vill inte ha Kristersson

I höst är det val i Sverige.
Partierna pratar om vad de
vill göra om de vinner valet.

Centerpartiets ledare
Elisabeth Thand Ringqvist
har sagt vad hennes parti vill göra.

• De vill inte att Ulf Kristersson
ska fortsätta att vara
statsminister efter valet.
De är emot att han vill ha med
Sverigedemokraterna i regeringen.

• Centerpartiet vill hellre
jobba ihop med Socialdemokraterna
och deras ledare
Magdalena Andersson.

• Centerpartiet
vill inte att Vänsterpartiet
får vara med i en regering.

• Centerpartiet
vill ha fler jobb i Sverige.

• De vill ha fler företag.

• De vill att Sverige
tjänar mer pengar
och får högre tillväxt.

• De vill ha mindre utsläpp
som gör klimatet varmare.

• De vill att vården och skolan
fungerar bra för alla i hela Sverige.

8 SIDOR/TT

9 juni 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar