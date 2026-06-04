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Vänsterpartiets symbol är en röd blomma med ett V.

Vänsterpartiets symbol är en röd blomma med ett V. Foto: Christine Olsson/TT

Parti stoppar politiker

Vänsterpartiet stoppar
flera av sina politiker.
De har hyllat gruppen Hamas.

Flera av politikerna firade
när Hamas dödade människor
i Israel i oktober år 2023.
Det skriver tidningen Expressen.

Det handlar om 15 politiker.
Det är politiker som ville
vara med i valet i höst.
De ville bli politiker
i olika kommuner i Sverige.

Till exempel i kommunerna
Helsingborg, Örebro,
Sävsjö, Eksjö, Växjö,
Landskrona och Halmstad.

Nu säger Vänsterpartiet
att politikerna
inte får vara med i valet.
De blir stoppade.

– Att stötta terrorism
är helt fel för vårt parti.

Det säger Jesper Sahlén
i Vänsterpartiet
till tidningen Expressen.

8 SIDOR/TT

Hamas

  • Hamas är en palestinsk grupp.
    Sverige och många andra länder
    säger att Hamas är terrorister.
    Hamas bestämmer i området Gaza
    som ligger precis bredvid Israel.
  • Hamas och Israel
    krigar mot varandra.
    Den 7 oktober år 2023
    gjorde Hamas en attack mot Israel.
    Det var en terrorattack.
  • De dödade över tusen människor
    och tog med sig
    över två hundra människor
    som fångar till området Gaza.
En maskerad man med vapen. Krigare i gruppen Hamas. Foto: Abdel Kareem/AP/TT

4 juni 2026

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