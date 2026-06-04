Parti stoppar politiker

Vänsterpartiet stoppar

flera av sina politiker.

De har hyllat gruppen Hamas.

Flera av politikerna firade

när Hamas dödade människor

i Israel i oktober år 2023.

Det skriver tidningen Expressen.

Det handlar om 15 politiker.

Det är politiker som ville

vara med i valet i höst.

De ville bli politiker

i olika kommuner i Sverige.

Till exempel i kommunerna

Helsingborg, Örebro,

Sävsjö, Eksjö, Växjö,

Landskrona och Halmstad.

Nu säger Vänsterpartiet

att politikerna

inte får vara med i valet.

De blir stoppade.

– Att stötta terrorism

är helt fel för vårt parti.

Det säger Jesper Sahlén

i Vänsterpartiet

till tidningen Expressen.

8 SIDOR/TT