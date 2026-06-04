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Vänsterpartiets symbol är en röd blomma med ett V. Foto: Christine Olsson/TT
Parti stoppar politiker
Vänsterpartiet stoppar
flera av sina politiker.
De har hyllat gruppen Hamas.
Flera av politikerna firade
när Hamas dödade människor
i Israel i oktober år 2023.
Det skriver tidningen Expressen.
Det handlar om 15 politiker.
Det är politiker som ville
vara med i valet i höst.
De ville bli politiker
i olika kommuner i Sverige.
Till exempel i kommunerna
Helsingborg, Örebro,
Sävsjö, Eksjö, Växjö,
Landskrona och Halmstad.
Nu säger Vänsterpartiet
att politikerna
inte får vara med i valet.
De blir stoppade.
– Att stötta terrorism
är helt fel för vårt parti.
Det säger Jesper Sahlén
i Vänsterpartiet
till tidningen Expressen.
8 SIDOR/TT
Hamas
- Hamas är en palestinsk grupp.
Sverige och många andra länder
säger att Hamas är terrorister.
Hamas bestämmer i området Gaza
som ligger precis bredvid Israel.
- Hamas och Israel
krigar mot varandra.
Den 7 oktober år 2023
gjorde Hamas en attack mot Israel.
Det var en terrorattack.
- De dödade över tusen människor
och tog med sig
över två hundra människor
som fångar till området Gaza.
4 juni 2026