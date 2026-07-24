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Romina Pourmokhtari är regeringens minister för klimatet och politiker i partiet Liberalerna. Foto: TT
Förslag på förbud mot PFAS
PFAS är giftiga ämnen
som finns i saker
som vi använder varje dag.
Nu vill regeringen
förbjuda PFAS
i bland annat
- kläder
- köksredskap
- skor
- smink.
Regeringen vill att förbudet
ska börja gälla
den 1 januari år 2028.
Men det kan bli svårt
att stoppa PFAS i saker
som vi beställer
från andra länder.
Därför ska den som vill
vara säker på att slippa PFAS
handla svenska saker.
Det säger regeringen.
– Köper du svenskt smink
eller svenska kläder för barn
ska du inte vara orolig
över att det är gift i dem.
Det säger ministern
Romina Pourmokhtari.
8 SIDOR/TT
Ämnet PFAS
PFAS är en stor grupp
av ämnen som människor
har skapat.
Ämnena är väldigt bra på
att stoppa vatten och smuts.
Därför finns de ofta
i regnkläder, smink och skor.
Men ämnena är skadliga.
När de hamnar i naturen
försvinner de inte.
De stannar kvar för alltid.
24 juli 2026
bra. jag brukar köpa svenska produkter, dom är lite dyrare men hälsosammare. 😍😘