Förslag på förbud mot PFAS

PFAS är giftiga ämnen

som finns i saker

som vi använder varje dag.

Nu vill regeringen

förbjuda PFAS

i bland annat

kläder

köksredskap

skor

smink.

Regeringen vill att förbudet

ska börja gälla

den 1 januari år 2028.

Men det kan bli svårt

att stoppa PFAS i saker

som vi beställer

från andra länder.

Därför ska den som vill

vara säker på att slippa PFAS

handla svenska saker.

Det säger regeringen.

– Köper du svenskt smink

eller svenska kläder för barn

ska du inte vara orolig

över att det är gift i dem.

Det säger ministern

Romina Pourmokhtari.

8 SIDOR/TT