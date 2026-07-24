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Hon ser allvarlig ut.

Romina Pourmokhtari är regeringens minister för klimatet och politiker i partiet Liberalerna. Foto: TT

Förslag på förbud mot PFAS

PFAS är giftiga ämnen
som finns i saker
som vi använder varje dag.

Nu vill regeringen
förbjuda PFAS
i bland annat

  • kläder
  • köksredskap
  • skor
  • smink.

Regeringen vill att förbudet
ska börja gälla
den 1 januari år 2028.

Men det kan bli svårt
att stoppa PFAS i saker
som vi beställer
från andra länder.

Därför ska den som vill
vara säker på att slippa PFAS
handla svenska saker.
Det säger regeringen.

– Köper du svenskt smink
eller svenska kläder för barn
ska du inte vara orolig
över att det är gift i dem.

Det säger ministern
Romina Pourmokhtari.

8 SIDOR/TT

Ämnet PFAS

PFAS är en stor grupp
av ämnen som människor
har skapat.

Ämnena är väldigt bra på
att stoppa vatten och smuts.
Därför finns de ofta
i regnkläder, smink och skor.

Men ämnena är skadliga.
När de hamnar i naturen
försvinner de inte.
De stannar kvar för alltid.

24 juli 2026

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1 kommentar
  1. Berit skriver:
    24 juli, 2026 kl. 10:21

    bra. jag brukar köpa svenska produkter, dom är lite dyrare men hälsosammare. 😍😘

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