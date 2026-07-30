Så vill partierna rädda klimatet

Klimatet på jorden

blir varmare.

Därför blir det svårare

att leva i många områden

i världen.

Ändringarna i klimatet

märks också i Sverige.

Både torka och översvämningar

har blivit vanligare.

Sverige och alla andra länder

måste göra mer

för att minska utsläppen

av gasen koldioxid

som värmer klimatet.

Det är en viktig fråga för EU

och Förenta nationerna, FN.

Det är alla partierna överens om.

Men de har olika förslag

på hur vi ska jobba med klimatet.

I rutan nedanför kan du läsa

om fler av partiernas

förslag för klimatet.

Förslagen handlar både

om Sverige och andra länder.

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