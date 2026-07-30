Alla Väljare

Han står med stövlar i vatten på sin tomt.

Översvämningar blir vanligare när klimatet ändras. Tord Nilssons tomt vid Ringsjön i Skåne blev översvämmad år 2024. Foto: Johan Nilsson/TT

Så vill partierna rädda klimatet

Klimatet på jorden
blir varmare.
Därför blir det svårare
att leva i många områden
i världen.

Ändringarna i klimatet
märks också i Sverige.

Både torka och översvämningar
har blivit vanligare.

Sverige och alla andra länder
måste göra mer
för att minska utsläppen
av gasen koldioxid
som värmer klimatet.

Det är en viktig fråga för EU
och Förenta nationerna, FN.

Det är alla partierna överens om.
Men de har olika förslag
på hur vi ska jobba med klimatet.

I rutan nedanför kan du läsa
om fler av partiernas
förslag för klimatet.
Förslagen handlar både
om Sverige och andra länder.

8 SIDOR

Så säger partierna om klimatet

Centerpartiet

  • Vi ska använda ny teknik
    för att minska utsläppen.
  • EU:s regler för att minska utsläpp
    måste bli hårdare.
  • Det ska vara billigare
    att köpa rätt el, mat
    och annat som är bra
    för klimatet.

Kristdemokraterna

  • Andra länder ska få hjälp
    att minska utsläpp.
  • Sverige ska minska utsläppen
    som andra länder, inte snabbare.
  • Mer av maten vi äter
    ska komma från Sverige.

Liberalerna

  • Forskare ska få hjälp att hitta
    nya sätt att skydda klimatet.
  • Mer pengar ska användas
    för att fånga in gaser
    som skadar klimatet.
  • Fler bilar och fabriker
    ska använda el.

Miljöpartiet

  • Det ska bli fler järnvägar
    och bussar i hela Sverige.
  • De som släpper ut mest
    ska betala mest.
  • Det ska vara mer vegetarisk mat
    i skolorna.

Moderaterna

  • Det ska vara lättare och billigare
    för företag att minska utsläpp.
  • Andra länder ska få hjälp
    med pengar för att minska sina utsläpp.
  • De som släpper ut gaser
    som skadar klimatet
    ska betala för det.

Socialdemokraterna

  • Företag ska få pengar
    för att minska utsläppen.
  • Sverige ska göra mer
    för att minska användningen
    av bensin, kol och naturgas.
  • Det ska bli fler järnvägar
    och billigare att ha elbil.

Sverigedemokraterna

  • Sverige ska satsa mindre
    på klimatet och i stället
    ge mer pengar till försvaret.
  • Arbetet för klimatet ska inte
    göra det dyrare att köra bil.
  • Länder som har stora utsläpp
    ska göra mer än Sverige.

Vänsterpartiet

  • Det ska bli fler järnvägar
    och lättare att ha elbil.
  • Det ska vara billigare
    att åka med buss och tåg.
  • Sverige ska använda
    mycket mer pengar till sådant
    som minskar utsläppen.

30 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Mia skriver:
    30 juli, 2026 kl. 12:46

    Jättebra. Vi alla måste kämpa för Klimatet både i Sverige och utomlands. Och lära av varandra.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar