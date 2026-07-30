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Översvämningar blir vanligare när klimatet ändras. Tord Nilssons tomt vid Ringsjön i Skåne blev översvämmad år 2024. Foto: Johan Nilsson/TT
Så vill partierna rädda klimatet
Klimatet på jorden
blir varmare.
Därför blir det svårare
att leva i många områden
i världen.
Ändringarna i klimatet
märks också i Sverige.
Både torka och översvämningar
har blivit vanligare.
Sverige och alla andra länder
måste göra mer
för att minska utsläppen
av gasen koldioxid
som värmer klimatet.
Det är en viktig fråga för EU
och Förenta nationerna, FN.
Det är alla partierna överens om.
Men de har olika förslag
på hur vi ska jobba med klimatet.
I rutan nedanför kan du läsa
om fler av partiernas
förslag för klimatet.
Förslagen handlar både
om Sverige och andra länder.
8 SIDOR
Så säger partierna om klimatet
Centerpartiet
- Vi ska använda ny teknik
för att minska utsläppen.
- EU:s regler för att minska utsläpp
måste bli hårdare.
- Det ska vara billigare
att köpa rätt el, mat
och annat som är bra
för klimatet.
Kristdemokraterna
- Andra länder ska få hjälp
att minska utsläpp.
- Sverige ska minska utsläppen
som andra länder, inte snabbare.
- Mer av maten vi äter
ska komma från Sverige.
Liberalerna
- Forskare ska få hjälp att hitta
nya sätt att skydda klimatet.
- Mer pengar ska användas
för att fånga in gaser
som skadar klimatet.
- Fler bilar och fabriker
ska använda el.
Miljöpartiet
- Det ska bli fler järnvägar
och bussar i hela Sverige.
- De som släpper ut mest
ska betala mest.
- Det ska vara mer vegetarisk mat
i skolorna.
Moderaterna
- Det ska vara lättare och billigare
för företag att minska utsläpp.
- Andra länder ska få hjälp
med pengar för att minska sina utsläpp.
- De som släpper ut gaser
som skadar klimatet
ska betala för det.
Socialdemokraterna
- Företag ska få pengar
för att minska utsläppen.
- Sverige ska göra mer
för att minska användningen
av bensin, kol och naturgas.
- Det ska bli fler järnvägar
och billigare att ha elbil.
Sverigedemokraterna
- Sverige ska satsa mindre
på klimatet och i stället
ge mer pengar till försvaret.
- Arbetet för klimatet ska inte
göra det dyrare att köra bil.
- Länder som har stora utsläpp
ska göra mer än Sverige.
Vänsterpartiet
- Det ska bli fler järnvägar
och lättare att ha elbil.
- Det ska vara billigare
att åka med buss och tåg.
- Sverige ska använda
mycket mer pengar till sådant
som minskar utsläppen.
30 juli 2026
Jättebra. Vi alla måste kämpa för Klimatet både i Sverige och utomlands. Och lära av varandra.