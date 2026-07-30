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En hand håller i en bunt med kuvert.

Hon bär kuvert med röster från utlandet. Bilden är från valet år 2022. Foto: Johan Nilsson/TT

Nu börjar valet

Den 30 juli börjar
det svenska valet.
Nu kan svenskar i utlandet
börja rösta.

Ungefär 220 tusen personer
kan rösta från andra länder.

Från den 30 juli
kan de brevrösta.
De kan skicka sin röst
med brev till Sverige.

Från den 20 augusti
kan svenskar i utlandet
rösta på Sveriges kontor i utlandet,
på ambassader eller konsulat.
De kan förtidsrösta.

För folk i Sverige
börjar förtidsröstningen
den 26 augusti.

Men alla svenskar i utlandet
brukar inte rösta.
Ofta röstar inte fler
än 30 procent av dem.

Flera av partierna försöker
locka fler att rösta.
Miljöpartiet och Moderaterna
har gjort reklam i staden London.
Sverigedemokraterna
har gjort reklam i Spanien.

Den 13 september
är det val i Sverige.

8 SIDOR/TT

Vem får rösta?

30 juli 2026

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