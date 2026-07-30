Nu börjar valet

Den 30 juli börjar

det svenska valet.

Nu kan svenskar i utlandet

börja rösta.

Ungefär 220 tusen personer

kan rösta från andra länder.

Från den 30 juli

kan de brevrösta.

De kan skicka sin röst

med brev till Sverige.

Från den 20 augusti

kan svenskar i utlandet

rösta på Sveriges kontor i utlandet,

på ambassader eller konsulat.

De kan förtidsrösta.

För folk i Sverige

börjar förtidsröstningen

den 26 augusti.

Men alla svenskar i utlandet

brukar inte rösta.

Ofta röstar inte fler

än 30 procent av dem.

Flera av partierna försöker

locka fler att rösta.

Miljöpartiet och Moderaterna

har gjort reklam i staden London.

Sverigedemokraterna

har gjort reklam i Spanien.

Den 13 september

är det val i Sverige.

8 SIDOR/TT

Vem får rösta?