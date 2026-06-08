Partiet vill ha kall öl i affären

I höst är det val i Sverige.

Partierna pratar om vad de

vill göra om de vinner valet.

Nu har Sverigedemokraterna

sagt vad de vill göra.

• De vill att det ska finnas

kall öl på Systembolaget.

De vill också att Systembolaget

ska vara öppet på söndagar.

• De vill ta bort skatten på el.

• De vill att den lägre skatten på mat

ska fortsätta vara kvar.

• De vill ha billig tandvård för alla.

• De vill att Sverige ger

mindre pengar i bistånd

till andra länder.

• De vill ha ett stopp

för sexbrott mot barn.

De vill också att namnen

på alla pedofiler i Sverige

ska finnas på en lista

som alla kan läsa.

• De vill med i regeringen

om deras sida vinner valet.

8 SIDOR/TT