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Jimmie Åkesson är ledare för Sverigedemokraterna. Foto: Adam Ihse/TT
Partiet vill ha kall öl i affären
I höst är det val i Sverige.
Partierna pratar om vad de
vill göra om de vinner valet.
Nu har Sverigedemokraterna
sagt vad de vill göra.
• De vill att det ska finnas
kall öl på Systembolaget.
De vill också att Systembolaget
ska vara öppet på söndagar.
• De vill ta bort skatten på el.
• De vill att den lägre skatten på mat
ska fortsätta vara kvar.
• De vill ha billig tandvård för alla.
• De vill att Sverige ger
mindre pengar i bistånd
till andra länder.
• De vill ha ett stopp
för sexbrott mot barn.
De vill också att namnen
på alla pedofiler i Sverige
ska finnas på en lista
som alla kan läsa.
• De vill med i regeringen
om deras sida vinner valet.
8 SIDOR/TT
8 juni 2026
Kall öl kvittar för mig jag är nykterist avskyr alkohol. Och jag kommer inte att rösta på SD jag har ändrat mig efter senaste skandaler inom partiet.
Hej! Dåligt SD
Jag ska rösta på SD 🇸🇪👍🏻