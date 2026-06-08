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Jimmie Åkesson står utomhus och har en träff för journalister.

Jimmie Åkesson är ledare för Sverigedemokraterna. Foto: Adam Ihse/TT

Partiet vill ha kall öl i affären

I höst är det val i Sverige.
Partierna pratar om vad de
vill göra om de vinner valet.
Nu har Sverigedemokraterna
sagt vad de vill göra.

• De vill att det ska finnas
kall öl på Systembolaget.
De vill också att Systembolaget
ska vara öppet på söndagar.

• De vill ta bort skatten på el.

• De vill att den lägre skatten på mat
ska fortsätta vara kvar.

• De vill ha billig tandvård för alla.

• De vill att Sverige ger
mindre pengar i bistånd
till andra länder.

• De vill ha ett stopp
för sexbrott mot barn.
De vill också att namnen
på alla pedofiler i Sverige
ska finnas på en lista
som alla kan läsa.

• De vill med i regeringen
om deras sida vinner valet.

8 SIDOR/TT

8 juni 2026

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3 kommentarer
  1. ... skriver:
    8 juni, 2026 kl. 15:02

    Kall öl kvittar för mig jag är nykterist avskyr alkohol. Och jag kommer inte att rösta på SD jag har ändrat mig efter senaste skandaler inom partiet.

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  2. Alisha skriver:
    8 juni, 2026 kl. 16:15

    Hej! Dåligt SD

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  3. Mickey skriver:
    8 juni, 2026 kl. 17:43

    Jag ska rösta på SD 🇸🇪👍🏻

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