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En elev i skolan räcker upp en hand. Foto: Viktoria Bank/TT
Parti vill ha mer läsning
Partiet Socialdemokraterna
vill ha mindre klasser i skolorna.
De vill också att elever läser mer.
De vill att alla tioåringar
ska kunna läsa och skriva
när de har gått klart lågstadiet.
Partiet tycker därför
att elever i lågstadiet
ska få läsa varje dag i skolan.
Det är förslag som
Socialdemokraterna
har inför valet i höst.
Partiet vill också att elever
som har svårt med språket
ska få extra mycket
träning i lågstadiet.
– Träning att läsa är det viktigaste
för elever i lågstadiet.
Det säger Anders Ygeman
i partiet Socialdemokraterna.
8 SIDOR/TT
2 juli 2026