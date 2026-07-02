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Ett barn räcker upp en hand.

En elev i skolan räcker upp en hand. Foto: Viktoria Bank/TT

Parti vill ha mer läsning

Partiet Socialdemokraterna
vill ha mindre klasser i skolorna.

De vill också att elever läser mer.
De vill att alla tioåringar
ska kunna läsa och skriva
när de har gått klart lågstadiet.

Partiet tycker därför
att elever i lågstadiet
ska få läsa varje dag i skolan.

Det är förslag som
Socialdemokraterna
har inför valet i höst.

Partiet vill också att elever
som har svårt med språket
ska få extra mycket
träning i lågstadiet.

– Träning att läsa är det viktigaste
för elever i lågstadiet.

Det säger Anders Ygeman
i partiet Socialdemokraterna.

8 SIDOR/TT

2 juli 2026

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