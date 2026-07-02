Parti vill ha mer läsning

Partiet Socialdemokraterna

vill ha mindre klasser i skolorna.

De vill också att elever läser mer.

De vill att alla tioåringar

ska kunna läsa och skriva

när de har gått klart lågstadiet.

Partiet tycker därför

att elever i lågstadiet

ska få läsa varje dag i skolan.

Det är förslag som

Socialdemokraterna

har inför valet i höst.

Partiet vill också att elever

som har svårt med språket

ska få extra mycket

träning i lågstadiet.

– Träning att läsa är det viktigaste

för elever i lågstadiet.

Det säger Anders Ygeman

i partiet Socialdemokraterna.

8 SIDOR/TT