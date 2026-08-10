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    Centerpartiets affisch inför valet. Foton: TT

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    Moderaternas affisch.

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    Socialdemokraternas affisch inför valet.

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    Vänsterpartiets och Miljöpartiets affischer.

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    Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas affischer.

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    Liberalernas och Centerpartiets affischer.

Mycket reklam innan valet

Om ungefär en månad
är det val i Sverige.

Den 13 september ska folket
rösta om vilka partier
som ska styra landet.

Det syns på gator och torg.
När det är fyra eller fem veckor
kvar till valet får partierna
sätta upp sina affischer.

Där står det kort
om vad de olika partierna
vill med sin politik.

Affischer innan valet
är en gammal tradition.
Den har funnits i över
hundra år i Sverige.

Affischerna är viktiga
för partierna.
Mycket reklam går att strunta i.
Men affischerna
på gator och torg
är svåra för folk att missa.

Martin Borg har ansvar
för Moderaternas val.

– Det finns många väljare
som är osäkra. Vi vill visa
att brott ska straffa sig
på våra affischer, säger han.

Socialdemokraterna
och Sverigedemokraterna
tycker också att
affischer är viktiga inför valet.

Socialdemokraterna
skriver att de vill
ta Sverige på allvar.

Sverigedemokraterna skriver
att de vill göra
Sverige till Sverige igen.

8 SIDOR

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8 Sidors bok om valet

Det vill partierna göra

10 augusti 2026

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