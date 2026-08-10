Mycket reklam innan valet

Om ungefär en månad

är det val i Sverige.

Den 13 september ska folket

rösta om vilka partier

som ska styra landet.

Det syns på gator och torg.

När det är fyra eller fem veckor

kvar till valet får partierna

sätta upp sina affischer.

Där står det kort

om vad de olika partierna

vill med sin politik.

Affischer innan valet

är en gammal tradition.

Den har funnits i över

hundra år i Sverige.

Affischerna är viktiga

för partierna.

Mycket reklam går att strunta i.

Men affischerna

på gator och torg

är svåra för folk att missa.

Martin Borg har ansvar

för Moderaternas val.

– Det finns många väljare

som är osäkra. Vi vill visa

att brott ska straffa sig

på våra affischer, säger han.

Socialdemokraterna

och Sverigedemokraterna

tycker också att

affischer är viktiga inför valet.

Socialdemokraterna

skriver att de vill

ta Sverige på allvar.

Sverigedemokraterna skriver

att de vill göra

Sverige till Sverige igen.

8 SIDOR

Bryr du dig om partiernas affischer?

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8 Sidors bok om valet

Det vill partierna göra