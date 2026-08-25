De ordnar debatt

Politiken ska vara för alla.

– Vi alla räknas.

Det säger Hanna Björklund

som jobbar i gruppen

Kultur och kvalitet.

Gruppen jobbar för

att personer med funktionsnedsättning

som jobbar med kultur

ska få vara med mer.

I det senaste valet

röstade 76 procent

av alla personer med funktionsnedsättning

som kunde rösta.

Det säger myndigheten SCB.

– Det är skandal att så få röstar

och känner att det

går att påverka.

Det betyder att det är flera

som inte känner

att de är en del av samhället.

Det säger Anneli Aaltonen Krantz

i gruppen Kultur och kvalitet.

Nu ordnar gruppen

en egen debatt.

Arbetare från verksamheterna Mumik,

Inuti, Teater Satelliten,

Ohörda ord och Medis 5

ska ställa frågor till politiker.

Alla partier i riksdagen

är bjudna att vara med.

Politikerna kommer också

att få ställa frågor

till kulturarbetarna.

Debatten är tisdagen

den 25 augusti klockan 18

i Telefonfabriken i Stockholm.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR