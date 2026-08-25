Alla Väljare
De arbetar med kultur och pratar om frågor till debatten. Foto: Pressbild
Jag vill kunna bestämma, skriver gruppen till politikerna. Foto: Pressbild
De ordnar debatt
Politiken ska vara för alla.
– Vi alla räknas.
Det säger Hanna Björklund
som jobbar i gruppen
Kultur och kvalitet.
Gruppen jobbar för
att personer med funktionsnedsättning
som jobbar med kultur
ska få vara med mer.
I det senaste valet
röstade 76 procent
av alla personer med funktionsnedsättning
som kunde rösta.
Det säger myndigheten SCB.
– Det är skandal att så få röstar
och känner att det
går att påverka.
Det betyder att det är flera
som inte känner
att de är en del av samhället.
Det säger Anneli Aaltonen Krantz
i gruppen Kultur och kvalitet.
Nu ordnar gruppen
en egen debatt.
Arbetare från verksamheterna Mumik,
Inuti, Teater Satelliten,
Ohörda ord och Medis 5
ska ställa frågor till politiker.
Alla partier i riksdagen
är bjudna att vara med.
Politikerna kommer också
att få ställa frågor
till kulturarbetarna.
Debatten är tisdagen
den 25 augusti klockan 18
i Telefonfabriken i Stockholm.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
25 augusti 2026