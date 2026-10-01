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Fyra personer står och pratar i mikrofoner på en träff med journalister.

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar tillsammans med Shahrdad Sherbabaki, Diya Hassan och Samuel Gonzalez Westling. Foto: Anders Wiklund/TT

De vill stoppa utvisningar

Vänsterpartiet
och Miljöpartiet
vill stoppa utvisningar
av tonåringar från Sverige.
De vill att det händer
så snabbt som möjligt.

Det handlar om vissa tonåringar
som har invandrat till Sverige
med sina familjer.

Deras föräldrar har rätt
att stanna i Sverige.
Men tonåringarna
får inte stanna.
Det beror på hårdare lagar
som har kommit de senaste åren.

Regeringen har sagt
att de ska hjälpa tonåringarna.
Det kommer en ny lag
i dag den 1 oktober.
Lagen säger att tonåringarna
får stanna tills de är 21 år.

Men efter det kan de
bli utvisade ändå.
Det tycker Vänsterpartiet
och Miljöpartiet är fel.
Därför vill de stoppa
sådana utvisningar helt.

De hoppas att
Socialdemokraterna
och Centerpartiet
tycker likadant.
I så fall kan det
bli en ny lag.

8 SIDOR/TT

Regeringen

  • Det har varit val i Sverige.
    Vi ska få en ny regering.
    Men det är inte klart.
    Tills vidare har vi
    den gamla regeringen.
  • Där finns tre partier:
    Moderaterna
    Kristdemokraterna
    Liberalerna
  • De jobbar ihop med
    Sverigedemokraterna.
De fyra ledarna står bredvid varandra utomhus.

Simona Mohamsson från Liberalerna, Ulf Kristersson från Moderaterna, Ebba Busch från Kristdemokraterna och Jimmie Åkesson från Sverigedemokraterna.
Foto: Christine Olsson/TT

1 oktober 2026

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3 kommentarer
  1. Winterwante skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 09:32

    Happy, happy happy!😀

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  2. Anyone skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 09:48

    Den bästa de kan göra 👌👌👌

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  3. Petri Tanner, skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 09:57

    Jag tycker att nyheter är bra faktist,

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