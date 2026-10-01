De vill stoppa utvisningar

Vänsterpartiet

och Miljöpartiet

vill stoppa utvisningar

av tonåringar från Sverige.

De vill att det händer

så snabbt som möjligt.

Det handlar om vissa tonåringar

som har invandrat till Sverige

med sina familjer.

Deras föräldrar har rätt

att stanna i Sverige.

Men tonåringarna

får inte stanna.

Det beror på hårdare lagar

som har kommit de senaste åren.

Regeringen har sagt

att de ska hjälpa tonåringarna.

Det kommer en ny lag

i dag den 1 oktober.

Lagen säger att tonåringarna

får stanna tills de är 21 år.

Men efter det kan de

bli utvisade ändå.

Det tycker Vänsterpartiet

och Miljöpartiet är fel.

Därför vill de stoppa

sådana utvisningar helt.

De hoppas att

Socialdemokraterna

och Centerpartiet

tycker likadant.

I så fall kan det

bli en ny lag.

8 SIDOR/TT