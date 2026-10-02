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Hon tittar åt sidan med allvarlig blick. Hon har en blus.

Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Foto: Christine Olsson/TT

Andersson får chansen igen

Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
får chansen igen att försöka
ordna en ny regering.

Det säger talmannen
Andreas Norlén.

Nyligen gav Andersson
upp sitt försök
att ordna en ny regering.

Två av partierna
som hon vill samarbeta med
kommer inte överens.
Det är Vänsterpartiet
och Centerpartiet.

Men nu får Andersson
ändå en ny chans.
Det säger talmannen
Andreas Norlén.

Han har pratat med
alla partierna i riksdagen.
Det är fortfarande partierna
som stöttar Magdalena Andersson
som har flest platser i riksdagen.
Därför får hon försöka igen.
Det säger talmannen.

Måndagen den 5 oktober
ska Magdalena Andersson
börja sitt nya försök.

Måndagen den 12 oktober
ska hon vara klar.
Men om hon inte är färdig då
kan hon be om mer tid.

8 SIDOR/TT

2 oktober 2026

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12 kommentarer
  1. Rosen skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 11:27

    Hoppas det går ann den här gången. Man blir orolig 🙁

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  2. Octane skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 11:37

    Hoppas att hon kan bilda en regering.

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  3. . skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 11:41

    bättre att Kristersson fortsätter att vara stadsminister.

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  4. svennes bänkompis skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 11:53

    heja magda

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  5. Alvine bänkkompis skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 11:53

    håller med . asså magda e sämst

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  6. magdalena anderson skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 11:54

    rösta på socialdemokraterna

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  7. Ellen🐎🌺 skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 11:55

    heja magda 🌺🩷

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  8. Halima skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 12:31

    Hoppas att hon kan bilda en regering

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  9. V skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 12:47

    Tror inte hon lyckas med att bilda regering tyvärr.

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  10. doktor ananas skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 13:06

    håller med

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  11. jag tänker inte skriva mitt riktiga namn här. skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 13:06

    håller med

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  12. krokodilen. 0 skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 13:08

    håller med. men alla som håller med är samma person!!!!!

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