Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson

får chansen igen att försöka

ordna en ny regering.

Det säger talmannen

Andreas Norlén.

Nyligen gav Andersson

upp sitt försök

att ordna en ny regering.

Två av partierna

som hon vill samarbeta med

kommer inte överens.

Det är Vänsterpartiet

och Centerpartiet.

Men nu får Andersson

ändå en ny chans.

Det säger talmannen

Andreas Norlén.

Han har pratat med

alla partierna i riksdagen.

Det är fortfarande partierna

som stöttar Magdalena Andersson

som har flest platser i riksdagen.

Därför får hon försöka igen.

Det säger talmannen.

Måndagen den 5 oktober

ska Magdalena Andersson

börja sitt nya försök.

Måndagen den 12 oktober

ska hon vara klar.

Men om hon inte är färdig då

kan hon be om mer tid.

8 SIDOR/TT