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Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Foto: Christine Olsson/TT
Andersson får chansen igen
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
får chansen igen att försöka
ordna en ny regering.
Det säger talmannen
Andreas Norlén.
Nyligen gav Andersson
upp sitt försök
att ordna en ny regering.
Två av partierna
som hon vill samarbeta med
kommer inte överens.
Det är Vänsterpartiet
och Centerpartiet.
Men nu får Andersson
ändå en ny chans.
Det säger talmannen
Andreas Norlén.
Han har pratat med
alla partierna i riksdagen.
Det är fortfarande partierna
som stöttar Magdalena Andersson
som har flest platser i riksdagen.
Därför får hon försöka igen.
Det säger talmannen.
Måndagen den 5 oktober
ska Magdalena Andersson
börja sitt nya försök.
Måndagen den 12 oktober
ska hon vara klar.
Men om hon inte är färdig då
kan hon be om mer tid.
8 SIDOR/TT
2 oktober 2026
Hoppas det går ann den här gången. Man blir orolig 🙁
Hoppas att hon kan bilda en regering.
bättre att Kristersson fortsätter att vara stadsminister.
heja magda
håller med . asså magda e sämst
rösta på socialdemokraterna
heja magda 🌺🩷
Hoppas att hon kan bilda en regering
Tror inte hon lyckas med att bilda regering tyvärr.
håller med
håller med
håller med. men alla som håller med är samma person!!!!!