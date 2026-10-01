Han vill ha mer tid

Arbetet med att ordna

en ny regering fortsätter.

I måndags gav

Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson

upp sitt försök.

Nu ska talmannen

Andreas Norlén

be någon annan

att ordna en regering.

Det är han som leder arbetet

med att ordna en ny regering.

På onsdagen pratade

han med ledarna

för alla partier igen.

Det gick dåligt.

Varken Magdalena Andersson

eller Moderaternas ledare

Ulf Kristersson vill

försöka ordna

en regering just nu.

Kristerssons lag av partier

förlorade valet.

Därför vill han att

Magdalena Andersson

ska försöka ordna

regering först.

Anderssons lag av partier

vann valet.

Men de är inte överens.

Vänsterpartiet kräver att

få vara med i en regering.

Men Centerpartiet vill inte

jobba i en regering

tillsammans med Vänsterpartiet.

Därför vill Magdalena Andersson

vänta med att försöka

ordna en regering.

Andreas Norlén säger att

han behöver mer tid att tänka.

Men under veckan ska han

berätta vem som får chansen

att ordna en regering.

8 SIDOR/TT