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Talmannen Andreas Norlén leder arbetet att ordna en ny regering. Foto: Christine Olsson/TT
Han vill ha mer tid
Arbetet med att ordna
en ny regering fortsätter.
I måndags gav
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
upp sitt försök.
Nu ska talmannen
Andreas Norlén
be någon annan
att ordna en regering.
Det är han som leder arbetet
med att ordna en ny regering.
På onsdagen pratade
han med ledarna
för alla partier igen.
Det gick dåligt.
Varken Magdalena Andersson
eller Moderaternas ledare
Ulf Kristersson vill
försöka ordna
en regering just nu.
Kristerssons lag av partier
förlorade valet.
Därför vill han att
Magdalena Andersson
ska försöka ordna
regering först.
Anderssons lag av partier
vann valet.
Men de är inte överens.
Vänsterpartiet kräver att
få vara med i en regering.
Men Centerpartiet vill inte
jobba i en regering
tillsammans med Vänsterpartiet.
Därför vill Magdalena Andersson
vänta med att försöka
ordna en regering.
Andreas Norlén säger att
han behöver mer tid att tänka.
Men under veckan ska han
berätta vem som får chansen
att ordna en regering.
8 SIDOR/TT
De två lagen av partier
- Socialdemokraterna fick
flest röster i valet.
De blev det största partiet.
- Socialdemokraterna är
tillsammans med
• Centerpartiet
• Miljöpartiet
• Vänsterpartiet
- Moderaterna blev Sveriges
andra största parti.
De vill samarbeta med
• Kristdemokraterna
• Liberalerna
• Sverigedemokraterna.
1 oktober 2026
Om oartijena inte hita everens vem ska stira landet till nästa väka man ska uplisa ny vall .
Stackars han!!!😔