Fest när riksdagen öppnade

På tisdagen öppnade riksdagen

för hösten med en fest.

Politiker och kungen

och hans familj var med.

Först var de i Storkyrkan

i Stockholm.

Prästen Camilla Lif pratade.

Hon sa att det var tråkigt

att politikerna sagt

många taskiga saker

om varandra före valet.

Nu hoppas hon att de

visar mer kärlek.

Sedan gick de

till riksdagens hus.

Kungen pratade till

de 349 politikerna.

– Min önskan är att ni

lyssnar på varandra

även när ni inte tycker lika.

Och att ni söker

gemensamma lösningar.

Det sa kungen i sitt tal.

Alla sjöng Sveriges nationalsång

och kungens särskilda sång,

Kungssången.

På kvällen var det konsert

i Konserthuset i Stockholm.

Talmannen Andreas Norlén

är riksdagens ledare.

Han leder nu arbetet

med att ordna

en ny regering.

I dag träffar han

ledare för partierna.

En ny ledare ska få uppdraget

att försöka ordna

en ny regering.

Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson

har redan gjort ett försök.

Men i måndags gav hon upp.

8 SIDOR/TT