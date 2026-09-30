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Riksdagen börjar nu ett nytt år med sitt arbete. Det kallas riksmötet. Foto: Pontus Lundahl/TT
Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson går in i Storkyrkan. Foto: Jessica Gow/TT
Kungen talar i riksdagen. Foto: Claudio Bresciani/TT
Hanna Lindqvist jobbar i riksdagen för Miljöpartiet. Hon är yngst av den 349 politikerna i riksdagen. Foto: Anders Wiklund/TT
Birgitta Ohlsson från Centerpartiet är ny i riksdagen i höst. Foto: Christine Olsson/TT
Fest när riksdagen öppnade
På tisdagen öppnade riksdagen
för hösten med en fest.
Politiker och kungen
och hans familj var med.
Först var de i Storkyrkan
i Stockholm.
Prästen Camilla Lif pratade.
Hon sa att det var tråkigt
att politikerna sagt
många taskiga saker
om varandra före valet.
Nu hoppas hon att de
visar mer kärlek.
Sedan gick de
till riksdagens hus.
Kungen pratade till
de 349 politikerna.
– Min önskan är att ni
lyssnar på varandra
även när ni inte tycker lika.
Och att ni söker
gemensamma lösningar.
Det sa kungen i sitt tal.
Alla sjöng Sveriges nationalsång
och kungens särskilda sång,
Kungssången.
På kvällen var det konsert
i Konserthuset i Stockholm.
Talmannen Andreas Norlén
är riksdagens ledare.
Han leder nu arbetet
med att ordna
en ny regering.
I dag träffar han
ledare för partierna.
En ny ledare ska få uppdraget
att försöka ordna
en ny regering.
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
har redan gjort ett försök.
Men i måndags gav hon upp.
8 SIDOR/TT
30 september 2026
Ett beröm till kungen!!!🙂
W för kungen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!😀😀😀😃😃😃😀😀😀😀😃😃😃😃😃😃😀😀😀