Kommunen har inte sett fusk

Poliserna undersöker om det

har varit fusk i valet i Borlänge.

Men Borlänge kommun

har inte sett något fusk.

Det berättar kanalen P4 Dalarna

i Sveriges Radio.

En del har misstänkt

att det har varit fusk

i lokalen Kupolen.

Folk kunde rösta i förtid där.

De som jobbade med valet

i Kupolen har skrivit om

dagarna när de jobbade.

De såg inget fusk.

P4 Dalarna har också

pratat med flera av dem.

De säger att de inte

har sett något fusk.

Samma sak

säger en av cheferna

på Borlänge kommun

till P4 Dalarna.

Polisernas undersökning

är inte klar.

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