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En person som jobbar med valet. Foto: Johan Nilsson/TT
Kommunen har inte sett fusk
Poliserna undersöker om det
har varit fusk i valet i Borlänge.
Men Borlänge kommun
har inte sett något fusk.
Det berättar kanalen P4 Dalarna
i Sveriges Radio.
En del har misstänkt
att det har varit fusk
i lokalen Kupolen.
Folk kunde rösta i förtid där.
De som jobbade med valet
i Kupolen har skrivit om
dagarna när de jobbade.
De såg inget fusk.
P4 Dalarna har också
pratat med flera av dem.
De säger att de inte
har sett något fusk.
Samma sak
säger en av cheferna
på Borlänge kommun
till P4 Dalarna.
Polisernas undersökning
är inte klar.
8 SIDOR
2 oktober 2026
I framtiden får man anställa en AI robot som går runt i samhället när det är val för att se så att det inte valfuskas. AI roboten programmerar då upp sig själv när den går genom samhället för att förbättra sin förmåga att upptäcka valfusk och i olika sensorer skruvar den även in nya förbättrande delar. Men det är kanske om 100 år.