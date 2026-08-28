Alla Väljare
Ulf Kristersson är ledare för Moderaterna. Magdalena Andersson är ledare för Socialdemokraterna. Claudio Bresciani/TT
Jämnare mellan partierna
Den 13 september
är det val i Sverige.
Innan valet kommer det
många undersökningar
om valet till riksdagen.
Folk får frågan
vilket parti de tänker rösta på.
Undersökningarna
ska visa hur valet kan bli.
Just nu bestämmer
fyra partier i Sverige
- Kristdemokraterna
- Liberalerna
- Moderaterna
- Sverigedemokraterna.
De kallas för Tidöpartierna.
De andra partierna är
- Centerpartiet
- Miljöpartiet
- Socialdemokraterna
- Vänsterpartiet.
De kallas för oppositionen.
De är motståndare
till Tidöpartierna.
I flera undersökningar
har det varit en stor ledning
för partierna i oppositionen.
De leder fortfarande.
Men nu verkar ledningen
ha blivit mindre.
Det visar både
en ny undersökning
från Dagens Nyheter
och en från Sveriges Radio.
I båda undersökningarna
får Liberalerna
mindre än fyra procent.
Om det blir så i det riktiga valet
får Liberalerna inte längre
vara med i riksdagen.
8 SIDOR
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28 augusti 2026
HM! Jag tycker alla är dåliga! Jag röstar på den som röstar min man! Det betyder inte att jag har inte åsikt-men det finns inte bra parti i Sverige, tyvärr!!!😔
HEJA OPPOSITIONEN OCH VÄNSTERPARTIET!!!!🥳🥳
jag röstar på moderaterna och Sd .hoppas dom vinner.
vett inte 😭
Har redan röstat