Jämnare mellan partierna

Den 13 september

är det val i Sverige.

Innan valet kommer det

många undersökningar

om valet till riksdagen.

Folk får frågan

vilket parti de tänker rösta på.

Undersökningarna

ska visa hur valet kan bli.

Just nu bestämmer

fyra partier i Sverige

Kristdemokraterna

Liberalerna

Moderaterna

Sverigedemokraterna.

De kallas för Tidöpartierna.

De andra partierna är

Centerpartiet

Miljöpartiet

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet.

De kallas för oppositionen.

De är motståndare

till Tidöpartierna.

I flera undersökningar

har det varit en stor ledning

för partierna i oppositionen.

De leder fortfarande.

Men nu verkar ledningen

ha blivit mindre.

Det visar både

en ny undersökning

från Dagens Nyheter

och en från Sveriges Radio.

I båda undersökningarna

får Liberalerna

mindre än fyra procent.

Om det blir så i det riktiga valet

får Liberalerna inte längre

vara med i riksdagen.

8 SIDOR

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