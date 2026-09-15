Hon leder i valet

Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson

har störst chans att få leda Sverige.

Socialdemokraterna leder i valet.

Men alla röster är inte räknade.

Och det är mycket jämnt.

I riksdagen finns 349 platser.

Socialdemokraterna fick

flest röster i valet.

De blev det största partiet.

Socialdemokraterna

tillsammans med

• Centerpartiet

• Miljöpartiet

• Vänsterpartiet

har 176 platser

i riksdagen just nu.

Socialdemokraterna har sagt

att de vill samarbeta med alla partier

utom Sverigedemokraterna.

Moderaterna blev Sveriges

andra största parti.

De vill samarbeta med

• Kristdemokraterna

• Liberalerna

• Sverigedemokraterna.

Tillsammans har de 173 platser

i riksdagen just nu.

Det finns en mycket liten chans

att de tar ledningen.

Det säger experter.

Många partier kommer nu

att träffas och prata.

De undersöker vilken politik

de kan komma överens om.

Tidigast på torsdag

kommer alla röster

att vara räknade.

Det säger myndigheten

som ordnar med valet.

8 SIDOR

Så gick det för alla partier

Det händer i valet nu

Vad tänker du om valet?

Skriv gärna en kommentar.