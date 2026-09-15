Alla Väljare
Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson har störst chans att få leda Sverige. Men mycket är fortfarande oklart. Foto: J Ekströmer/TT
Hon leder i valet
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
har störst chans att få leda Sverige.
Socialdemokraterna leder i valet.
Men alla röster är inte räknade.
Och det är mycket jämnt.
I riksdagen finns 349 platser.
Socialdemokraterna fick
flest röster i valet.
De blev det största partiet.
Socialdemokraterna
tillsammans med
• Centerpartiet
• Miljöpartiet
• Vänsterpartiet
har 176 platser
i riksdagen just nu.
Socialdemokraterna har sagt
att de vill samarbeta med alla partier
utom Sverigedemokraterna.
Moderaterna blev Sveriges
andra största parti.
De vill samarbeta med
• Kristdemokraterna
• Liberalerna
• Sverigedemokraterna.
Tillsammans har de 173 platser
i riksdagen just nu.
Det finns en mycket liten chans
att de tar ledningen.
Det säger experter.
Många partier kommer nu
att träffas och prata.
De undersöker vilken politik
de kan komma överens om.
Tidigast på torsdag
kommer alla röster
att vara räknade.
Det säger myndigheten
som ordnar med valet.
8 SIDOR
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15 september 2026
jag hoppas att socialdemokraterna vinner
🥰🥰😀
passa er sossar😤
Vi får flytta till Finland
😭😭😭😭
👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️
👏👏👏😍🥰❤️❤️
Heja socialdemokrat!
Jag hoppas att vinna sociala demokraterna valet i Sverige också
Moderaterna😎😎
Valdeltagandet blev lågt och det anses bero en hel del på att S väljare blev soffliggare. Norrlands- och landsbygdspolitiken är svag hos S. S säger mest att de privata hushållen (väljarna) ska köpa en ”ren” elbil trots att det mest är offentlig sektor och privata företag som köper denna bil. Det är även glest mellan de gängkriminella i Norrland.
Jag hatar Sverigedemokraterna 😠😠😠💙
Vem bryr sig du får hata mig också
Jag och många hoppas att Socialdemokraternas vinner😀
Jag hoppas att Moderaterna ökar sina chanser att vinna.
Ni röstade på rätt personen. Hon ska förbättre sverige. ❤😍
Jag hoppas att socialdemokrati kommer att vinna på torsdag. Är ni redo på torsdag?💛💛💛🧡🧡🧡🧡💛
8 sidor är en av dem bästa tidningarna is sverige. 8 sidor har hjälpt mig med många saker. Jag vill tacka er. Ni är bäst 😍😍😍
de måste också bilda regering för att vinna (center vill inte samarbeta med vänster).
Maga Maga Maga snälla kan jag gilla tjejer nu i alla fall 😊😊😊😊
När Maga vinner ska jag gilla tjejer 😊😊😊😊
Sd och moderaterna borde ha vunnit