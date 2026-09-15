Alla Väljare

Hon står på en scen. Bakgrunden är röd.

Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson har störst chans att få leda Sverige. Men mycket är fortfarande oklart. Foto: J Ekströmer/TT

Hon leder i valet

Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
har störst chans att få leda Sverige.

Socialdemokraterna leder i valet.
Men alla röster är inte räknade.
Och det är mycket jämnt.

I riksdagen finns 349 platser.

Socialdemokraterna fick
flest röster i valet.
De blev det största partiet.

Socialdemokraterna
tillsammans med

• Centerpartiet
• Miljöpartiet
• Vänsterpartiet

har 176 platser
i riksdagen just nu.

Socialdemokraterna har sagt
att de vill samarbeta med alla partier
utom Sverigedemokraterna.

Moderaterna blev Sveriges
andra största parti.
De vill samarbeta med

• Kristdemokraterna
• Liberalerna
• Sverigedemokraterna.

Tillsammans har de 173 platser
i riksdagen just nu.

Det finns en mycket liten chans
att de tar ledningen.
Det säger experter.

Många partier kommer nu
att träffas och prata.
De undersöker vilken politik
de kan komma överens om.

Tidigast på torsdag
kommer alla röster
att vara räknade.
Det säger myndigheten
som ordnar med valet.

8 SIDOR

Så gick det för alla partier

Det händer i valet nu

Vad tänker du om valet?
Skriv gärna en kommentar.

15 september 2026

Vad tycker du om nyheten?
22 kommentarer
  1. kylian diktator skriver:
    15 september, 2026 kl. 10:54

    jag hoppas att socialdemokraterna vinner

    Svara
  2. Nanonym skriver:
    15 september, 2026 kl. 11:19

    🥰🥰😀

    Svara
  3. Ann britt skriver:
    15 september, 2026 kl. 11:57

    passa er sossar😤

    Svara
  4. R skriver:
    15 september, 2026 kl. 11:58

    Vi får flytta till Finland

    Svara
  5. Mike Hawk skriver:
    15 september, 2026 kl. 12:01

    😭😭😭😭

    Svara
  6. Jan skriver:
    15 september, 2026 kl. 12:18

    👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️

    Svara
  7. Anonym skriver:
    15 september, 2026 kl. 12:44

    👏👏👏😍🥰❤️❤️

    Svara
  8. Sverige skriver:
    15 september, 2026 kl. 13:19

    Heja socialdemokrat!

    Svara
  9. Sv T skriver:
    15 september, 2026 kl. 13:28

    Jag hoppas att vinna sociala demokraterna valet i Sverige också

    Svara
  10. Erff skriver:
    15 september, 2026 kl. 13:30

    Moderaterna😎😎

    Svara
  11. Regn skriver:
    15 september, 2026 kl. 13:37

    Valdeltagandet blev lågt och det anses bero en hel del på att S väljare blev soffliggare. Norrlands- och landsbygdspolitiken är svag hos S. S säger mest att de privata hushållen (väljarna) ska köpa en ”ren” elbil trots att det mest är offentlig sektor och privata företag som köper denna bil. Det är även glest mellan de gängkriminella i Norrland.

    Svara
  12. Oppe skriver:
    15 september, 2026 kl. 13:40

    Jag hatar Sverigedemokraterna 😠😠😠💙

    Svara
  13. V skriver:
    15 september, 2026 kl. 14:36

    Vem bryr sig du får hata mig också

    Svara
  14. Sdk skriver:
    15 september, 2026 kl. 15:03

    Jag och många hoppas att Socialdemokraternas vinner😀

    Svara
  15. Helen skriver:
    15 september, 2026 kl. 17:02

    Jag hoppas att Moderaterna ökar sina chanser att vinna.

    Svara
  16. Afrikano skriver:
    15 september, 2026 kl. 18:31

    Ni röstade på rätt personen. Hon ska förbättre sverige. ❤😍

    Svara
  17. Jag bestämmer skriver:
    15 september, 2026 kl. 18:41

    Jag hoppas att socialdemokrati kommer att vinna på torsdag. Är ni redo på torsdag?💛💛💛🧡🧡🧡🧡💛

    Svara
  18. Afrikano skriver:
    15 september, 2026 kl. 18:45

    8 sidor är en av dem bästa tidningarna is sverige. 8 sidor har hjälpt mig med många saker. Jag vill tacka er. Ni är bäst 😍😍😍

    Svara
  19. Darin Mozori skriver:
    15 september, 2026 kl. 20:20

    de måste också bilda regering för att vinna (center vill inte samarbeta med vänster).

    Svara
  20. Erik skriver:
    15 september, 2026 kl. 20:35

    Maga Maga Maga snälla kan jag gilla tjejer nu i alla fall 😊😊😊😊

    Svara
  21. Erik skriver:
    15 september, 2026 kl. 20:46

    När Maga vinner ska jag gilla tjejer 😊😊😊😊

    Svara
  22. Fck sossarna skriver:
    15 september, 2026 kl. 21:23

    Sd och moderaterna borde ha vunnit 🫩

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar