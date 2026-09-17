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Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Ilyas Hassan. De röstade i Rinkeby. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ilyas Hassan i Husby. Han jobbar för Vänsterpartiet i området. Foto: Pontus Lundahl/TT
Partiet vann i fattiga områden
Det gick mycket bra
för Vänsterpartiet i valet.
De ökar mest av alla partier.
De får över åtta procent av rösterna.
Särskilt bra gick det
för partiet i fattiga områden.
I stora delar av områdena
Tensta, Rinkeby
och Husby i Stockholm
har Vänsterpartiet fått
mer än hälften av rösterna.
Ilyas Hassan jobbar för
partiet i de områdena.
– Jag tror det handlar om
att vi har en bra politik,
säger han.
Vänsterpartiet har knackat på
hos många som bor
i dessa områden.
Ilyas Hassan har också varit
i andra fattiga områden i Sverige.
Han har pratat med människor
om vad de saknar i politiken
för att vilja gå och rösta.
Människor sa flera saker.
De vill ha mindre klasser i skolan.
De vill att det ska bli billigare
för företag att anställa personal.
Han säger också att många
är trötta på regeringen
och Sverigedemokraterna.
Men också på Socialdemokraterna.
– Flera andra partier
skyller samhällets problem
på människor i sådana här områden.
Men partierna gör inget åt problemen,
säger Ilyas Hassan.
8 SIDOR/TT
Vad tror du?
Varför gick det så bra
för Vänsterpartiet i valet?
Skriv gärna en kommentar.
17 september 2026
Kanske de koncentrerade sig på invandrares problem! Små företag jag har och det är jobbigt! System är komplicerad!!! Invandrare är på liten ö i Sverige och omkring de simmar hajar! Synd om dem! Jag är övertygad att inte alla är elak eller kriminella!😔😠
Muslimer är också skyldig alltid!!! Min man är muslim också även han är inte speciell religios! Det går inte att kasta alla muslimer i ett påse! Jag saknar de fina stunder när vi besökte muslimer faktisk! Även jag 10 dagar med en muslim kvinna-jag bodde i hennes hem-
min man och hennes man var i moske! De bad till Gud där! Det var fin tid! Jag fick av henne vit slöja…sådant jag kan inte beskriva tyg-det var blommor på den! Jag köpte henne lyxig tvål! Min man säger att hennes make är mycket hövlig människa! Det var i Danmark!😊
när jag såg bensin prisen explodera jag
om du e fattig bli ba rik
Vi gjorde vad vi kan att Sverige blir bättre och inte hotar något vi är lika och vi lever tillsammans ett land. Man måste visa respekt. ✊
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