Partiet vann i fattiga områden

Det gick mycket bra

för Vänsterpartiet i valet.

De ökar mest av alla partier.

De får över åtta procent av rösterna.

Särskilt bra gick det

för partiet i fattiga områden.

I stora delar av områdena

Tensta, Rinkeby

och Husby i Stockholm

har Vänsterpartiet fått

mer än hälften av rösterna.

Ilyas Hassan jobbar för

partiet i de områdena.

– Jag tror det handlar om

att vi har en bra politik,

säger han.

Vänsterpartiet har knackat på

hos många som bor

i dessa områden.

Ilyas Hassan har också varit

i andra fattiga områden i Sverige.

Han har pratat med människor

om vad de saknar i politiken

för att vilja gå och rösta.

Människor sa flera saker.

De vill ha mindre klasser i skolan.

De vill att det ska bli billigare

för företag att anställa personal.

Han säger också att många

är trötta på regeringen

och Sverigedemokraterna.

Men också på Socialdemokraterna.

– Flera andra partier

skyller samhällets problem

på människor i sådana här områden.

Men partierna gör inget åt problemen,

säger Ilyas Hassan.

8 SIDOR/TT

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