Alla Väljare
En person som jobbar med att räkna röster. Foto: Johan Nilsson/TT
Valet är klart på torsdag
Nu väntar alla på
att valet ska vara klart.
På torsdag kommer de sista
rösterna att vara räknade.
Det säger Valmyndigheten.
Det tar längre tid än vanligt
att räkna de sista rösterna.
Det beror på att de
är ovanligt många i år.
Det kan vara
ungefär 300 tusen röster.
Det är röster från svenskar
som bor i andra länder.
Det är också röster från folk
som röstade innan valdagen.
När alla röster är räknade
ska de räknas en gång till.
Men det brukar sällan
bli någon skillnad.
8 SIDOR/TT
16 september 2026
Jag tycker att nyheter är bra faktiskt, och valen är bra åckså,
Det är för att de är hård mot invandrare då funkar inte
Det beror på vilken typ av invandrare det handlar om – det är där den stora skillnaden mellan dem ligger
😀
magda har lovat införandet av folkpension därför gav jag henne min röst.nu återstår bara att se om hon håller det hon har lovat.