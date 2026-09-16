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En person sitter och öppnar kuvert.

En person som jobbar med att räkna röster. Foto: Johan Nilsson/TT

Valet är klart på torsdag

Nu väntar alla på
att valet ska vara klart.
På torsdag kommer de sista
rösterna att vara räknade.
Det säger Valmyndigheten.

Det tar längre tid än vanligt
att räkna de sista rösterna.
Det beror på att de
är ovanligt många i år.
Det kan vara
ungefär 300 tusen röster.

Det är röster från svenskar
som bor i andra länder.
Det är också röster från folk
som röstade innan valdagen.

När alla röster är räknade
ska de räknas en gång till.
Men det brukar sällan
bli någon skillnad.

8 SIDOR/TT

16 september 2026

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5 kommentarer
  1. Petri Tanner, skriver:
    16 september, 2026 kl. 09:50

    Jag tycker att nyheter är bra faktiskt, och valen är bra åckså,

    Svara
  2. Bk skriver:
    16 september, 2026 kl. 12:42

    Det är för att de är hård mot invandrare då funkar inte

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  3. Till Bk skriver:
    16 september, 2026 kl. 12:58

    Det beror på vilken typ av invandrare det handlar om – det är där den stora skillnaden mellan dem ligger

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  4. hi skriver:
    16 september, 2026 kl. 13:07

    😀

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  5. parvaneh skriver:
    16 september, 2026 kl. 13:17

    magda har lovat införandet av folkpension därför gav jag henne min röst.nu återstår bara att se om hon håller det hon har lovat.

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