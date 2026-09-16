Valet är klart på torsdag

Nu väntar alla på

att valet ska vara klart.

På torsdag kommer de sista

rösterna att vara räknade.

Det säger Valmyndigheten.

Det tar längre tid än vanligt

att räkna de sista rösterna.

Det beror på att de

är ovanligt många i år.

Det kan vara

ungefär 300 tusen röster.

Det är röster från svenskar

som bor i andra länder.

Det är också röster från folk

som röstade innan valdagen.

När alla röster är räknade

ska de räknas en gång till.

Men det brukar sällan

bli någon skillnad.

8 SIDOR/TT