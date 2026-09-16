Hans parti förlorade mest

Sverigedemokraterna

har förlorat flest röster

av alla partier

i valet till riksdagen.

Partiet har fått färre röster

i nästan alla Sveriges kommuner.

Sverigedemokraterna fick

nästan 18 procent

i valet till riksdagen.

I förra valet fick partiet

över 20 procent.

Det kan bero på

att Sverigedemokraterna

har varit för hårda

mot invandrare

och muslimer i Sverige.

Det säger experter på politik.

Det kan också bero på att vissa

tycker att partiet borde

ha varit hårdare i sin politik.

Sverigedemokraterna tror

att några av deras väljare

har röstat på Liberalerna.

Det sa ledaren Jimmie Åkesson

på natten efter valet.

Partiet ska nu undersöka varför

de förlorat så många väljare,

säger han.

8 SIDOR

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Sverigedemokraterna

flest röster i valet?

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