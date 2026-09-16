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Han står på en scen och håller upp sin arm.

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Hans parti förlorade mest

Sverigedemokraterna
har förlorat flest röster
av alla partier
i valet till riksdagen.

Partiet har fått färre röster
i nästan alla Sveriges kommuner.

Sverigedemokraterna fick
nästan 18 procent
i valet till riksdagen.
I förra valet fick partiet
över 20 procent.

Det kan bero på
att Sverigedemokraterna
har varit för hårda
mot invandrare
och muslimer i Sverige.
Det säger experter på politik.

Det kan också bero på att vissa
tycker att partiet borde
ha varit hårdare i sin politik.

Sverigedemokraterna tror
att några av deras väljare
har röstat på Liberalerna.

Det sa ledaren Jimmie Åkesson
på natten efter valet.
Partiet ska nu undersöka varför
de förlorat så många väljare,
säger han.

8 SIDOR

Vad tror du?
Varför förlorade
Sverigedemokraterna
flest röster i valet?
Skriv gärna en kommentar.

De har samarbetat med regeringen

  • Sverigedemokraterna
    har samarbetat med regeringen
    de senaste fyra åren.
  • I regeringen sitter
    Moderaterna
    Kristdemokraterna
    Liberalerna.
  • De tre partierna ökar i valet.
  • Regeringen och Sverigedemokraterna
    verkar inte få flest röster
    tillsammans i det här valet.
  • På torsdag är alla röster räknade.
    Då vet vi säkert vilka som vinner.
De fyra ledarna står bredvid varandra. Det är från vänster Simona Mohamsson, Ulf Kristersson, Ebba Busch och Jimmie Åkesson.

Ledarna för partierna Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Foto: Jessica Gow/TT

16 september 2026

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16 kommentarer
  1. Anna skriver:
    16 september, 2026 kl. 10:03

    Den som gapar efter mycket mister oftast hela stycket.

    Svara
  2. En Person på Jorden skriver:
    16 september, 2026 kl. 10:09

    Jag tror för att de är för hårda mot invandrare!!

    Svara
  3. . skriver:
    16 september, 2026 kl. 10:11

    Jag tror också som En Person på Jorden

    Svara
  4. Yin skriver:
    16 september, 2026 kl. 10:53

    Jag tror att fler invandrare har nuförtiden den svenska medborgarskap och de skulle aldrig rösta för Sverigedemokraterna.

    Svara
  5. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    16 september, 2026 kl. 10:55

    …eftersom Jimmie vill bygga homogen samhälle! Det går inte! Mer än halva Sverige har invandrare bakgrund!!!😔

    Svara
  6. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    16 september, 2026 kl. 12:37

    Jag är prinsessa från BRNO!!!🙂

    Svara
  7. Smartis skriver:
    16 september, 2026 kl. 12:38

    Fyfaaan va bra🥹🥹🥹🫰🏻🫰🏻🫰🏻🫰🏻🥹🫰🏻🫰🏻

    Svara
  8. hejdå skriver:
    16 september, 2026 kl. 12:52

    för deras parti grunades av narzisiter och rasister och sen har de fortsatt på de spåret att man ”tydligen” vill ha ut invandrare och när dom utvisar folk så kollar dom inte ordentligt om deras bakgund och det är jätte dumt. och sen vill dom förbjuda hijab och niqab och de kommer inte hjälpa nått att förbjuda nån att få ha på sig ett klädesplagg

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  9. Suzi skriver:
    16 september, 2026 kl. 12:56

    De gör livet svårare i Sverige och mest för de som jobbar och sen de är inte snälla mot muslimer

    Svara
  10. Suzi skriver:
    16 september, 2026 kl. 13:00

    En orsak till tappat förtroende kan vara LVU-frågorna. Många upplever att barn har hamnat fel och att familjer har drabbats hårt. Det har påverkat förtroendet för politiken.

    Svara
  11. Andreas skriver:
    16 september, 2026 kl. 13:11

    och jag är prinsessan av jönköping. skämt åsido så tycker jag att Åkesson har gått för långt han vill utvisa människor som har fasta jobb och det är fel.men däremot så tycker jag att alla kriminella ska utvisas.

    Svara
  12. anonym skriver:
    16 september, 2026 kl. 13:26

    Om man är född i sverige och har medborgarskap så är man en svensk och förtjänar att vara i sverige

    Svara
  13. Saga skriver:
    16 september, 2026 kl. 13:32

    stackars SD

    Svara
  14. Waqar skriver:
    16 september, 2026 kl. 13:43

    SD spridit hot politik som är dålig for Sverige. Också SD har ingen lösning för äldreomsorgen och industrier genom att driva ut invandrare

    Svara
  15. →þßªµ€ µª®→œ skriver:
    16 september, 2026 kl. 14:09

    ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ººººººººººººººººººººººººººººººººººººº¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ÆNÞŁıŊ¢N🥳🥳🥳🥳

    Svara
  16. ªł€n ®ŋ”ŋ”ðđß®ŋ®ŋ←”ðđ€ŋħ←←ĸ→↓ĸ↓←þ→đħ”¡@£$€¥{[] skriver:
    16 september, 2026 kl. 14:13

    skibidi toilet br br patapim i hate AI

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