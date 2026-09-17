Valet är klart

Nu är valet klart.

Socialdemokraterna

och partierna de vill arbeta med

fick flest röster.

Det är Vänsterpartiet,

Miljöpartiet och Centerpartiet.

De fyra partierna kallas för

den röd-gröna gruppen.

Partierna som styr Sverige i dag,

fick inte lika många röster.

Det är Moderaterna,

Liberalerna, Kristdemokraterna

och Sverigedemokraterna.

De kallas för

den blå-gula gruppen.

Socialdemokraternas grupp

får 176 platser i riksdagen.

Moderaternas grupp

får 173 platser i riksdagen.

Socialdemokraterna

blev det största partiet.

Nu ska ledaren Magdalena Andersson

försöka bilda en regering.

Men det kan ta tid

att ordna en regering.

Centerpartiet och Vänsterpartiet

i Socialdemokraternas grupp

är inte överens.

Efter att valet blev klart

sa Ulf Kristersson

från partiet Moderaterna

att han ska sluta

som Sveriges statsminister.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR