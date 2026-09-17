Alla Väljare
Magdalena Andersson och Socialdemokraterna fick flest röster. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Valet är klart
Nu är valet klart.
Socialdemokraterna
och partierna de vill arbeta med
fick flest röster.
Det är Vänsterpartiet,
Miljöpartiet och Centerpartiet.
De fyra partierna kallas för
den röd-gröna gruppen.
Partierna som styr Sverige i dag,
fick inte lika många röster.
Det är Moderaterna,
Liberalerna, Kristdemokraterna
och Sverigedemokraterna.
De kallas för
den blå-gula gruppen.
Socialdemokraternas grupp
får 176 platser i riksdagen.
Moderaternas grupp
får 173 platser i riksdagen.
Socialdemokraterna
blev det största partiet.
Nu ska ledaren Magdalena Andersson
försöka bilda en regering.
Men det kan ta tid
att ordna en regering.
Centerpartiet och Vänsterpartiet
i Socialdemokraternas grupp
är inte överens.
Efter att valet blev klart
sa Ulf Kristersson
från partiet Moderaterna
att han ska sluta
som Sveriges statsminister.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
17 september 2026
Wow gratis till alla 🥰🥰
Go’ Morgon Sverige !!!
Yes👏
Yes äntligen 🥳👏🏻💪
heja heja den röd-gröna gruppen vann !
Ja nu tar sossar hög skatt på lönen. Ja bättre med bidrag. Helt sjukt. De rika flyttar. Företagen flyttar utomlands.
Ja säger till alla. Sluta jobba. Att få mer i bidrag än de som jobbar. Helt sjukt
Socialdemokrater ä inte arbetare parti när de tar pengar från arbetare. Bidrag får man när det ä kris. Man har inte kris hela livet. Alla måsye dra sitt strå till stacken.
Rödgröna vill bara ha bidrag
Grattis magda. Gör allt du kan för fattiga pensionärer och barnfamiljer, det har du lovat så jag hoppas att detta blir som du sa.
Nu kan jag andas😂ett stort och varmt grattis till vänsterpartiets🫡🏅🎉🥇⭐️🥰
Magdalena är Sveriges mamma 🥳😟😆
Waw ’ det gratulera för alla personer och lycka till för sociala demokraterna som heter Magdalena Andersson.
Jag hoppas att må bra för partiet.
Sverige kommer att sjunka ännu djupare ner i abyssen…
Men jag tänker inte ge upp, vi får bara inte tillåta att det sker!😤🤢😤🤢
Nu blir det dyrt att köra bil.
Äntligen. Bort med högern
Jag hoppas att djuren får det bättre nu .
Jag röstade på Miljöpartiet och hoppas att de kan göra någon förändring för våra vänner djuren.
MARIE! Vad fin! Vem ör du? det är katastrof den splittring i samhälle! Jag är besviken! Jag förväntar inte underverk av nya regering!😠
Grattis men det är viktigt för oss som bor i Sverige att respektera varandra 💞💞💞
Prognoserna om valresultatet ser ut att slå in, men koalitionen kommer samtidigt att möta flera utmaningar. Hur väl den lyckas hantera dem beror bland annat på i vilken utsträckning den infriar sina löften och genomför sin politik.
Jag håller med Stefan.
Det kommer bli kaos i Sverige nu typ. I allafall om Vänsterpartiet får styra mer.
Ni som röstar på MP hoppas att ni har råd att köpa bensin .
Grattis men jag är inte glad över det, 👍
Vill någon följa med till Norge? Vi tar första bästa flyg. Nu kommer de här fyra åren bli som att gräva sin egen grav
Hej till alla folket i Sverige.
Jag är super glad och tacksam av att ni som röstade socialdemokrat.
De som är rasist nu vet att vi är lika.
Hajar demokrati.🇸🇪♥️
Man: Det är ni som röstar fram den här politiken som sedan får stå för konsekvenserna. Och när problemen kommer är det samma personer som kommer klaga på samhället, politikerna och regeringen. Ni kunde röstat på det RÄTTA partiet för Sverige. Det är som att måla fan på väggen och sedan bli förvånad när det börjar brinna!
Stort grattis Magdalena🌹🌹 😍🥰
Fy fan … 4 år åt h….. . Låt muslimer ta över Sverige ! Inte klokt.
100 år bakom istället att gå framåt…
Hej alla!
Det som är farligt för ett land är när politiker delar upp landet i flera grupper pga ursprung allt annat kan människor klara sig med vilken statsminister som helst för det blir tryggare i grunden så det är bra med en regerings byte
Hur många svenskar flyttade till USA från 1850-talet fram till 1930, och hur påverkades deras liv av flytten? Om hjärtat inte är trångt, är inte heller utrymmet trångt.
Kristna och muslimer är varandras motsatser. Enda anledningen till att det inte blev krig i USA när vi flyttade dit beror på att vi har samma religion.
Det blir inbördeskrig när muslimer flyttar till våra länder. De accepterar inte våra värderingar, lagar eller jämställdhet mellan kvinnor.
Vi har firat 🎊 www hej då SD
Det är SD och M ville dra tillbaka medborgarskapet från svenskar som har background från utomlands.
Det är antisemitism som kan skada demokratin och svensk grundlig värderingar …
Svårt att förstå hur kan civiliserade politiska partier som M och SD kan framföra en sådan lag.
🫶🏻🫶🏻🙌🏻
Davidsson du behöver inte dela det. Om du inte vill ha muslimer i detta landet gör vad du vill men dela inte det högt!Tänk på andra också
Tack!
bra jobbat socialdemokraterna.Jag är riktigt glad
ni ska kämpa får oss nu.Bra gort😀🥳🥳
I ett demokratiskt samhälle ska människor bedömas efter sina handlingar och förtjänster – inte efter religion, kön eller hudfärg. Rättvisa skapar trygghet, och trygghet skapar utveckling. Därför ska brott bedömas utifrån individens ansvar och aldrig automatiskt kopplas till en hel religion, etnisk grupp eller samhällsgrupp.
Jag röstade inte på dem, men om de ändå ska bilda regering, så låt dem göra Sverige en tjänst och göra det utan Vänsterpartiet.
jippi🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳. grattis magdalena och sociademokraterna
Ja !!! :3 jag gillar inte sossarna men vänstersidan är nästan 100% bättre än de som är på högern
Mycket bra
vi är United Sweden 🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪
gratis 😀
Jag lämnar det sjunkande skeppet och tar min tillflykt till Åland
Sorgligt 🤢🤢🤢🤢🤢🤢
Sara Du har ingen rätt att tala om för andra att de ska vara tysta.
Det är ingen svensk värdering.
Vi får kritisera alla, även muslimer. Och islam. Det kallas demokrati. Ni ska inte behandlas annorlunda.