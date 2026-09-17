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Magdalena Andersson och en person i hennes parti sträcker upp armarna till seger. Andersson håller en blombukett.

Magdalena Andersson och Socialdemokraterna fick flest röster. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Valet är klart

Nu är valet klart.
Socialdemokraterna
och partierna de vill arbeta med
fick flest röster.

Det är Vänsterpartiet,
Miljöpartiet och Centerpartiet.

De fyra partierna kallas för
den röd-gröna gruppen.

Partierna som styr Sverige i dag,
fick inte lika många röster.

Det är Moderaterna,
Liberalerna, Kristdemokraterna
och Sverigedemokraterna.
De kallas för
den blå-gula gruppen.

Socialdemokraternas grupp
får 176 platser i riksdagen.

Moderaternas grupp
får 173 platser i riksdagen.

Socialdemokraterna
blev det största partiet.
Nu ska ledaren Magdalena Andersson
försöka bilda en regering.

Men det kan ta tid
att ordna en regering.
Centerpartiet och Vänsterpartiet
i Socialdemokraternas grupp
är inte överens.

Efter att valet blev klart
sa Ulf Kristersson
från partiet Moderaterna
att han ska sluta
som Sveriges statsminister.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

17 september 2026

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44 kommentarer
  1. Okänt skriver:
    17 september, 2026 kl. 13:54

    Wow gratis till alla 🥰🥰

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  2. Oscar skriver:
    17 september, 2026 kl. 14:18

    Go’ Morgon Sverige !!!

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  3. Rania skriver:
    17 september, 2026 kl. 14:20

    Yes👏

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  4. Nn skriver:
    17 september, 2026 kl. 14:20

    Yes äntligen 🥳👏🏻💪

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  5. Oscar skriver:
    17 september, 2026 kl. 14:23

    heja heja den röd-gröna gruppen vann !

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  6. Anonym skriver:
    17 september, 2026 kl. 14:31

    Ja nu tar sossar hög skatt på lönen. Ja bättre med bidrag. Helt sjukt. De rika flyttar. Företagen flyttar utomlands.

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  7. Anonym skriver:
    17 september, 2026 kl. 14:33

    Ja säger till alla. Sluta jobba. Att få mer i bidrag än de som jobbar. Helt sjukt

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  8. Anonym skriver:
    17 september, 2026 kl. 14:37

    Socialdemokrater ä inte arbetare parti när de tar pengar från arbetare. Bidrag får man när det ä kris. Man har inte kris hela livet. Alla måsye dra sitt strå till stacken.

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  9. Anonym skriver:
    17 september, 2026 kl. 14:38

    Rödgröna vill bara ha bidrag

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  10. 🥰🥰🥰🥰 skriver:
    17 september, 2026 kl. 14:39

    Grattis magda. Gör allt du kan för fattiga pensionärer och barnfamiljer, det har du lovat så jag hoppas att detta blir som du sa.

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  11. Mumeysi diid skriver:
    17 september, 2026 kl. 14:41

    Nu kan jag andas😂ett stort och varmt grattis till vänsterpartiets🫡🏅🎉🥇⭐️🥰

    Svara
  12. Sara skriver:
    17 september, 2026 kl. 14:50

    Magdalena är Sveriges mamma 🥳😟😆

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  13. S A T skriver:
    17 september, 2026 kl. 14:52

    Waw ’ det gratulera för alla personer och lycka till för sociala demokraterna som heter Magdalena Andersson.
    Jag hoppas att må bra för partiet.

    Svara
  14. Stefan skriver:
    17 september, 2026 kl. 15:34

    Sverige kommer att sjunka ännu djupare ner i abyssen…
    Men jag tänker inte ge upp, vi får bara inte tillåta att det sker!😤🤢😤🤢

    Svara
  15. en kvinna skriver:
    17 september, 2026 kl. 15:37

    Nu blir det dyrt att köra bil.

    Svara
  16. Marie skriver:
    17 september, 2026 kl. 15:44

    Äntligen. Bort med högern
    Jag hoppas att djuren får det bättre nu .
    Jag röstade på Miljöpartiet och hoppas att de kan göra någon förändring för våra vänner djuren.

    Svara
  17. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    17 september, 2026 kl. 15:50

    MARIE! Vad fin! Vem ör du? det är katastrof den splittring i samhälle! Jag är besviken! Jag förväntar inte underverk av nya regering!😠

    Svara
  18. Ajah Chol skriver:
    17 september, 2026 kl. 15:55

    Grattis men det är viktigt för oss som bor i Sverige att respektera varandra 💞💞💞

    Svara
  19. KF skriver:
    17 september, 2026 kl. 15:56

    Prognoserna om valresultatet ser ut att slå in, men koalitionen kommer samtidigt att möta flera utmaningar. Hur väl den lyckas hantera dem beror bland annat på i vilken utsträckning den infriar sina löften och genomför sin politik.

    Svara
  20. 67 skriver:
    17 september, 2026 kl. 16:08

    Jag håller med Stefan.
    Det kommer bli kaos i Sverige nu typ. I allafall om Vänsterpartiet får styra mer.

    Svara
  21. en kvinna skriver:
    17 september, 2026 kl. 16:09

    Ni som röstar på MP hoppas att ni har råd att köpa bensin .

    Svara
  22. Sebastian Eklöf skriver:
    17 september, 2026 kl. 16:10

    Grattis men jag är inte glad över det, 👍

    Svara
  23. Louise skriver:
    17 september, 2026 kl. 16:12

    Vill någon följa med till Norge? Vi tar första bästa flyg. Nu kommer de här fyra åren bli som att gräva sin egen grav

    Svara
  24. Man skriver:
    17 september, 2026 kl. 16:17

    Hej till alla folket i Sverige.
    Jag är super glad och tacksam av att ni som röstade socialdemokrat.
    De som är rasist nu vet att vi är lika.
    Hajar demokrati.🇸🇪♥️

    Svara
  25. Hampe skriver:
    17 september, 2026 kl. 16:31

    Man: Det är ni som röstar fram den här politiken som sedan får stå för konsekvenserna. Och när problemen kommer är det samma personer som kommer klaga på samhället, politikerna och regeringen. Ni kunde röstat på det RÄTTA partiet för Sverige. Det är som att måla fan på väggen och sedan bli förvånad när det börjar brinna!

    Svara
  26. Zahra skriver:
    17 september, 2026 kl. 16:35

    Stort grattis Magdalena🌹🌹 😍🥰

    Svara
  27. Davidsson skriver:
    17 september, 2026 kl. 17:26

    Fy fan … 4 år åt h….. . Låt muslimer ta över Sverige ! Inte klokt.
    100 år bakom istället att gå framåt…

    Svara
  28. Anonym skriver:
    17 september, 2026 kl. 17:39

    Hej alla!
    Det som är farligt för ett land är när politiker delar upp landet i flera grupper pga ursprung allt annat kan människor klara sig med vilken statsminister som helst för det blir tryggare i grunden så det är bra med en regerings byte

    Svara
  29. KF skriver:
    17 september, 2026 kl. 17:57

    Hur många svenskar flyttade till USA från 1850-talet fram till 1930, och hur påverkades deras liv av flytten? Om hjärtat inte är trångt, är inte heller utrymmet trångt.

    Svara
  30. Svenskar är idioter. Jordanien, Iran, Turkiet och Afghanistan bl a var kristna från början. skriver:
    17 september, 2026 kl. 18:08

    Kristna och muslimer är varandras motsatser. Enda anledningen till att det inte blev krig i USA när vi flyttade dit beror på att vi har samma religion.
    Det blir inbördeskrig när muslimer flyttar till våra länder. De accepterar inte våra värderingar, lagar eller jämställdhet mellan kvinnor.

    Svara
  31. Hodan skriver:
    17 september, 2026 kl. 18:35

    Vi har firat 🎊 www hej då SD

    Svara
  32. Raman skriver:
    17 september, 2026 kl. 18:45

    Det är SD och M ville dra tillbaka medborgarskapet från svenskar som har background från utomlands.

    Det är antisemitism som kan skada demokratin och svensk grundlig värderingar …

    Svårt att förstå hur kan civiliserade politiska partier som M och SD kan framföra en sådan lag.

    Svara
  33. Marian skriver:
    17 september, 2026 kl. 18:47

    🫶🏻🫶🏻🙌🏻

    Svara
  34. Sara skriver:
    17 september, 2026 kl. 19:13

    Davidsson du behöver inte dela det. Om du inte vill ha muslimer i detta landet gör vad du vill men dela inte det högt!Tänk på andra också

    Tack!

    Svara
  35. tio skriver:
    17 september, 2026 kl. 19:14

    bra jobbat socialdemokraterna.Jag är riktigt glad
    ni ska kämpa får oss nu.Bra gort😀🥳🥳

    Svara
  36. KF skriver:
    17 september, 2026 kl. 19:37

    I ett demokratiskt samhälle ska människor bedömas efter sina handlingar och förtjänster – inte efter religion, kön eller hudfärg. Rättvisa skapar trygghet, och trygghet skapar utveckling. Därför ska brott bedömas utifrån individens ansvar och aldrig automatiskt kopplas till en hel religion, etnisk grupp eller samhällsgrupp.

    Svara
  37. Bo skriver:
    17 september, 2026 kl. 20:09

    Jag röstade inte på dem, men om de ändå ska bilda regering, så låt dem göra Sverige en tjänst och göra det utan Vänsterpartiet.

    Svara
  38. harry skriver:
    17 september, 2026 kl. 20:10

    jippi🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳. grattis magdalena och sociademokraterna

    Svara
  39. Fox skriver:
    17 september, 2026 kl. 20:13

    Ja !!! :3 jag gillar inte sossarna men vänstersidan är nästan 100% bättre än de som är på högern

    Svara
  40. Zaq skriver:
    17 september, 2026 kl. 20:16

    Mycket bra
    vi är United Sweden 🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪

    Svara
  41. Muhammad skriver:
    17 september, 2026 kl. 20:34

    gratis 😀

    Svara
  42. Marcus skriver:
    17 september, 2026 kl. 20:57

    Jag lämnar det sjunkande skeppet och tar min tillflykt till Åland

    Svara
  43. Sverige i mitt hjärta skriver:
    17 september, 2026 kl. 21:26

    Sorgligt 🤢🤢🤢🤢🤢🤢

    Svara
  44. Mats skriver:
    17 september, 2026 kl. 21:33

    Sara Du har ingen rätt att tala om för andra att de ska vara tysta.
    Det är ingen svensk värdering.

    Vi får kritisera alla, även muslimer. Och islam. Det kallas demokrati. Ni ska inte behandlas annorlunda.

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