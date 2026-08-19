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De sätter upp affischer för partiet Sverigedemokraterna i Stockholm. Foto: Fredrik Persson/TT
Reklam för parti tas bort
Innan valet gör partierna
mycket reklam för sin politik.
Partierna sätter upp affischer.
Men på många platser
har människor förstört
partiernas affischer.
Att förstöra affischerna
är ett brott.
– Det är ett hot
mot demokratin.
Vi ska få visa vår politik.
Det säger Elvira Löwenadler
till Sveriges Radio.
Hon är politiker
för Moderaterna i Borås.
Partiet Sverigedemokraterna
har köpt plats för reklam
på bussar i Skaraborg.
I reklamen står det
att den som saknar
Mogadishu i landet Somalia
kan få hjälp med bidrag
och resa hem.
Ungefär 20 chaufförer
har anmält att de är sjuka.
Det ska bero på reklamen
på bussarna.
Företaget Västtrafik har bestämt
att ta bort reklamen.
– Våra förare ska kunna
känna sig trygga på jobbet.
Det säger Mette Ramqvist
till tidningen Göteborgs-Posten.
Hon jobbar på Västtrafik.
Sverigedemokraterna har
just nu också mycket reklam
på Centralstationen i Stockholm.
Men företaget som äger stationen
har tagit bort en del av reklamen.
Det var reklam om att personer
som gör brott, lever av bidrag
och inte lär sig svenska
inte är välkomna i Sverige.
Företaget hade inte sagt ja
till den reklamen
säger de till SVT.
8 SIDOR/TT
19 augusti 2026
Heja SD 🚙🇸🇪 🏡👫🏼
Det är ju sant att Sverige inte vill ha hit invandrare som beter sig illa.
Varför får inte SD säga det på sina affischer?
( Till Karin )
många svenskar är ju inte egentligen svenskar och det är därför reklamen får ej visas, det visar här för andra kulturer, men ändå förstår jag att hatet kommer från brott från invandrare
*hat
😤
Att tala om vad man tycker är yttrandefrihet. Den måste gälla för alla. Det går inte att utesluta några individer.
Det är odemokratiskt. Det är ett hot mot demokratin att riva ner affischer och sabotage. Borde leda till fängelsestraff.