Reklam för parti tas bort

Innan valet gör partierna

mycket reklam för sin politik.

Partierna sätter upp affischer.

Men på många platser

har människor förstört

partiernas affischer.

Att förstöra affischerna

är ett brott.

– Det är ett hot

mot demokratin.

Vi ska få visa vår politik.

Det säger Elvira Löwenadler

till Sveriges Radio.

Hon är politiker

för Moderaterna i Borås.

Partiet Sverigedemokraterna

har köpt plats för reklam

på bussar i Skaraborg.

I reklamen står det

att den som saknar

Mogadishu i landet Somalia

kan få hjälp med bidrag

och resa hem.

Ungefär 20 chaufförer

har anmält att de är sjuka.

Det ska bero på reklamen

på bussarna.

Företaget Västtrafik har bestämt

att ta bort reklamen.

– Våra förare ska kunna

känna sig trygga på jobbet.

Det säger Mette Ramqvist

till tidningen Göteborgs-Posten.

Hon jobbar på Västtrafik.

Sverigedemokraterna har

just nu också mycket reklam

på Centralstationen i Stockholm.

Men företaget som äger stationen

har tagit bort en del av reklamen.

Det var reklam om att personer

som gör brott, lever av bidrag

och inte lär sig svenska

inte är välkomna i Sverige.

Företaget hade inte sagt ja

till den reklamen

säger de till SVT.

8 SIDOR/TT