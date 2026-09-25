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Valsedlar i valet. Foto: Johan Nilsson/TT
Flera anmälningar om fusk
Poliserna har fått in
över 50 anmälningar
om olika sorters fusk i valet.
– Det är olika sorters brott
som har med röstningen
i valet att göra.
Det säger Fredrik Bratt
som jobbar med poliserna.
De flesta anmälningarna
handlar om olika sorters problem
med valsedlarna.
Valsedlar är lapparna
med partiernas namn
som folk röstar med.
Anmälningarna handlar
bland annat om valsedlar
som blivit stulna eller gömda,
eller att de inte lagts fram
till folk som ska rösta.
En del anmälningar
handlar om att personer
har försökt berätta
för andra människor
vad de ska rösta på.
8 SIDOR/TT
25 september 2026
det är bättre att det blir omval.och mer kontroll vid röstningen. tycker det är dåligt att fuska. kanske fel parti vann valet .
Om nooschi inte åker ut ur regeringen har ja inte mer fötroende för politiker eller poliser. Ali va utvisad för 2 år sen. Va gör han i sverige. Nooschi ska sköta sitt jobb å se till att inte kriminella ä på val listan.
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