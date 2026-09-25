Flera anmälningar om fusk

Poliserna har fått in

över 50 anmälningar

om olika sorters fusk i valet.

– Det är olika sorters brott

som har med röstningen

i valet att göra.

Det säger Fredrik Bratt

som jobbar med poliserna.

De flesta anmälningarna

handlar om olika sorters problem

med valsedlarna.

Valsedlar är lapparna

med partiernas namn

som folk röstar med.

Anmälningarna handlar

bland annat om valsedlar

som blivit stulna eller gömda,

eller att de inte lagts fram

till folk som ska rösta.

En del anmälningar

handlar om att personer

har försökt berätta

för andra människor

vad de ska rösta på.

8 SIDOR/TT