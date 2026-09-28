Många pratar om valfusk

Efter valet den 13 september

skriver många tidningar om fusk.

De skriver att människor

kan ha blivit skjutsade till vallokalen.

Och att folk kan ha fått valsedlar

där politiker redan var kryssade.

Men experter säger att det

inte är säkert att det är fusk.

Däremot är det fusk

om människor har fått pengar

för att rösta på en viss politiker.

Då är det ett brott mot lagen.

Det är viktigt att folk

har fått rösta på det de själva vill.

Poliser undersöker nu

flera misstänkta fusk

i valet till riksdagen

på olika platser i Sverige.

Om poliserna hittar bevis

för att det har varit fusk

är det en särskild grupp

som sedan bestämmer

vad som ska hända.

Gruppen kan då bestämma

att valet ska göras om.

Gruppen heter

Valprövningsnämnden.

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