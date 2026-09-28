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En hand stoppar ner ett kuvert i en låda.

En person som jobbar med valet. Foto: Johan Nilsson/TT

Många pratar om valfusk

Efter valet den 13 september
skriver många tidningar om fusk.

De skriver att människor
kan ha blivit skjutsade till vallokalen.
Och att folk kan ha fått valsedlar
där politiker redan var kryssade.

Men experter säger att det
inte är säkert att det är fusk.

Däremot är det fusk
om människor har fått pengar
för att rösta på en viss politiker.
Då är det ett brott mot lagen.

Det är viktigt att folk
har fått rösta på det de själva vill.

Poliser undersöker nu
flera misstänkta fusk
i valet till riksdagen
på olika platser i Sverige.

Om poliserna hittar bevis
för att det har varit fusk
är det en särskild grupp
som sedan bestämmer
vad som ska hända.

Gruppen kan då bestämma
att valet ska göras om.
Gruppen heter
Valprövningsnämnden.

8 SIDOR

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28 september 2026

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5 kommentarer
  1. V skriver:
    28 september, 2026 kl. 10:28

    Jag tycker att man ska göra om valet. Kanske fel partier fick rösterna.

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  2. Vänsterpartiet kommunism👍 skriver:
    28 september, 2026 kl. 10:34

    Nej jag tycke inte det är fusk

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  3. Rolig skriver:
    28 september, 2026 kl. 10:41

    Hur många röster fuskades för att ni skrev inte det i artikeln och kan högersida vinna 8 sidor???????

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      28 september, 2026 kl. 11:13

      Hej Rolig!
      Det är inte klart om det har
      varit något fusk i valet på några platser.
      Poliserna undersöker det.
      /Hälsningar 8 Sidor

  4. Rigmor schäfer skriver:
    28 september, 2026 kl. 13:42

    Viste fan är det valfusk i största grad ingen av de rödgröna hade fått dessa röster dom har fått så det är valfusk och därför skall det bli omval inget annat som gäller man kan inte gå med på något annat än omval

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