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Hon talar framför en mikrofon.

Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Andersson ger upp

Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson ger upp
sitt försök att ordna
en ny regering.

Hennes parti kommer inte
överens med Vänsterpartiet.
Det berättade hon på måndagen.

Samma dag samlades
politikerna i riksdagen.
Det är första gången efter valet.
De ska rösta på en ny
ledare för riksdagen,
en talman.

Vänsterpartiet har sagt att de ska
rösta på Andreas Norlén
från partiet Moderaterna.
Han har varit talman
de senaste åtta åren.

Socialdemokraterna ville
ha en ny talman från
sitt eget parti.

Därför ger Andersson upp
sitt försök att ordna en regering.

Vänsterpartiet säger att de
vill att Magdalena Andersson
ska bli ny statsminister.
Men att det blir bäst för Sverige
om Norlén får fortsätta
som talman.

Vänsterpartiet säger att det
kommer ta lång tid
innan Sverige får en ny regering.
De kräver att få vara med
i en regering.

Men Centerpartiet vill inte sitta
i en regering med Vänsterpartiet.
Däremot kan de tänka sig
att samarbeta med Vänsterpartiet.

Nu måste talmannen bestämma
någon annan som får försöka
ordna en ny regering.

8 SIDOR/TT

Han får fortsätta som talman

28 september 2026

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14 kommentarer
  1. (・∀・) skriver:
    28 september, 2026 kl. 10:43

    Om man har solkräm på sig kommer man att brännas upp om man går till solen?

    Snälla svara

    Svara
  2. Claudius skriver:
    28 september, 2026 kl. 10:49

    Partipolitik istället för samhällsintresse. Vilka lysande förebilder ni politiker är!

    Svara
  3. MILENA LUISA skriver:
    28 september, 2026 kl. 10:56

    Det är katastrof!!!

    Svara
  4. Azad skriver:
    28 september, 2026 kl. 11:09

    Det blir bättre S och M Bilder regeringen tillsammans eller ska talmannen välja C-Ledaren att bilda en mittenregering

    Svara
  5. Axel skriver:
    28 september, 2026 kl. 11:52

    Det är toppen att det blir såhär, snart kanske Ulf blir ledare igen och då går bra igen!

    Svara
  6. Tarik skriver:
    28 september, 2026 kl. 11:53

    En fråga: …ska bli ny statsminister eller en ny statsminister?

    Svara
  7. Gustav skriver:
    28 september, 2026 kl. 11:57

    helt rätt hoppas på M

    Svara
  8. Klass 7-9 A skriver:
    28 september, 2026 kl. 12:36

    Konstigt att vänsterpartiet röstar på moderaternas talman när de vill ha Magdalena Andersson som stadsminister

    Svara
  9. Leo skriver:
    28 september, 2026 kl. 12:51

    Jag är så glad över detta jag gillar sd

    Svara
  10. Ing- Marie skriver:
    28 september, 2026 kl. 13:04

    hej jag tycker att valet var väldigt jämt och komplicerat. Det tycker jag var otroligt spännande att vara uppe och titta på valvakan. Har någon samma tycke som mej?❤🙂

    Svara
  11. Kaafi skriver:
    28 september, 2026 kl. 13:05

    Jag håller med Magdalena Andersson

    Svara
  12. Ubbe Shins skriver:
    28 september, 2026 kl. 13:07

    Hej Ing-Mari jag håller med 🙂😃

    Svara
  13. JonteBronte skriver:
    28 september, 2026 kl. 13:10

    Vilken lekstuga. Bra betalt har dom alla ändå

    Svara
  14. Vinne skriver:
    28 september, 2026 kl. 14:02

    Hoppas blåa sidan får leda igen

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