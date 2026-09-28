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Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Andersson ger upp
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson ger upp
sitt försök att ordna
en ny regering.
Hennes parti kommer inte
överens med Vänsterpartiet.
Det berättade hon på måndagen.
Samma dag samlades
politikerna i riksdagen.
Det är första gången efter valet.
De ska rösta på en ny
ledare för riksdagen,
en talman.
Vänsterpartiet har sagt att de ska
rösta på Andreas Norlén
från partiet Moderaterna.
Han har varit talman
de senaste åtta åren.
Socialdemokraterna ville
ha en ny talman från
sitt eget parti.
Därför ger Andersson upp
sitt försök att ordna en regering.
Vänsterpartiet säger att de
vill att Magdalena Andersson
ska bli ny statsminister.
Men att det blir bäst för Sverige
om Norlén får fortsätta
som talman.
Vänsterpartiet säger att det
kommer ta lång tid
innan Sverige får en ny regering.
De kräver att få vara med
i en regering.
Men Centerpartiet vill inte sitta
i en regering med Vänsterpartiet.
Däremot kan de tänka sig
att samarbeta med Vänsterpartiet.
Nu måste talmannen bestämma
någon annan som får försöka
ordna en ny regering.
8 SIDOR/TT
28 september 2026
Om man har solkräm på sig kommer man att brännas upp om man går till solen?
Snälla svara
Partipolitik istället för samhällsintresse. Vilka lysande förebilder ni politiker är!
Det är katastrof!!!
Det blir bättre S och M Bilder regeringen tillsammans eller ska talmannen välja C-Ledaren att bilda en mittenregering
Det är toppen att det blir såhär, snart kanske Ulf blir ledare igen och då går bra igen!
En fråga: …ska bli ny statsminister eller en ny statsminister?
helt rätt hoppas på M
Konstigt att vänsterpartiet röstar på moderaternas talman när de vill ha Magdalena Andersson som stadsminister
Jag är så glad över detta jag gillar sd
hej jag tycker att valet var väldigt jämt och komplicerat. Det tycker jag var otroligt spännande att vara uppe och titta på valvakan. Har någon samma tycke som mej?❤🙂
Jag håller med Magdalena Andersson
Hej Ing-Mari jag håller med 🙂😃
Vilken lekstuga. Bra betalt har dom alla ändå
Hoppas blåa sidan får leda igen