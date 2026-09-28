Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson ger upp

sitt försök att ordna

en ny regering.

Hennes parti kommer inte

överens med Vänsterpartiet.

Det berättade hon på måndagen.

Samma dag samlades

politikerna i riksdagen.

Det är första gången efter valet.

De ska rösta på en ny

ledare för riksdagen,

en talman.

Vänsterpartiet har sagt att de ska

rösta på Andreas Norlén

från partiet Moderaterna.

Han har varit talman

de senaste åtta åren.

Socialdemokraterna ville

ha en ny talman från

sitt eget parti.

Därför ger Andersson upp

sitt försök att ordna en regering.

Vänsterpartiet säger att de

vill att Magdalena Andersson

ska bli ny statsminister.

Men att det blir bäst för Sverige

om Norlén får fortsätta

som talman.

Vänsterpartiet säger att det

kommer ta lång tid

innan Sverige får en ny regering.

De kräver att få vara med

i en regering.

Men Centerpartiet vill inte sitta

i en regering med Vänsterpartiet.

Däremot kan de tänka sig

att samarbeta med Vänsterpartiet.

Nu måste talmannen bestämma

någon annan som får försöka

ordna en ny regering.

8 SIDOR/TT

Han får fortsätta som talman