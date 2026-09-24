Tre misstänkta för fusk

Tre personer är misstänkta

för fusk i valet i Borlänge.

Det skriver SVT.

Än så länge är det hemligt

vilka personerna är.

Just nu undersöker

poliserna om personerna

har gjort något brott.

Men personerna har inte

själva fått veta

att de är misstänkta.

Politikern Mohamed Abdukardir Ali

från Vänsterpartiet

fick många röster i Borlänge.

Han fick så många röster

att han fick

en plats i riksdagen.

Nu ska han ta en paus

medan poliserna jobbar

med sin undersökning.

Det säger hans parti.

8 SIDOR/TT