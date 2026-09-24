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Poliserna misstänker fusk i valet i Borlänge. Foto: Johan Nilsson/TT
Tre misstänkta för fusk
Tre personer är misstänkta
för fusk i valet i Borlänge.
Det skriver SVT.
Än så länge är det hemligt
vilka personerna är.
Just nu undersöker
poliserna om personerna
har gjort något brott.
Men personerna har inte
själva fått veta
att de är misstänkta.
Politikern Mohamed Abdukardir Ali
från Vänsterpartiet
fick många röster i Borlänge.
Han fick så många röster
att han fick
en plats i riksdagen.
Nu ska han ta en paus
medan poliserna jobbar
med sin undersökning.
8 SIDOR/TT
24 september 2026
Man tror inte att det är sant,att sånt här händer I sverige. Jag tycker att det ska bli omval.
Det är bara fusk om man åker fast
Nej vad tråkigt! Inte sant! 😢😮