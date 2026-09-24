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En person bläddrar i sedlar till valet. Bara personens hädner syns.

Poliserna misstänker fusk i valet i Borlänge. Foto: Johan Nilsson/TT

Tre misstänkta för fusk

Tre personer är misstänkta
för fusk i valet i Borlänge.
Det skriver SVT.

Än så länge är det hemligt
vilka personerna är.

Just nu undersöker
poliserna om personerna
har gjort något brott.

Men personerna har inte
själva fått veta
att de är misstänkta.

Politikern Mohamed Abdukardir Ali
från Vänsterpartiet
fick många röster i Borlänge.
Han fick så många röster
att han fick
en plats i riksdagen.

Nu ska han ta en paus
medan poliserna jobbar
med sin undersökning.

Det säger hans parti.

8 SIDOR/TT

24 september 2026

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3 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    24 september, 2026 kl. 11:12

    Man tror inte att det är sant,att sånt här händer I sverige. Jag tycker att det ska bli omval.

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  2. JonteBronte skriver:
    24 september, 2026 kl. 13:02

    Det är bara fusk om man åker fast

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  3. Britt-Marie Andersson skriver:
    24 september, 2026 kl. 13:20

    Nej vad tråkigt! Inte sant! 😢😮

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