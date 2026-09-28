Han får fortsätta som talman

Andreas Norlén får fortsätta

att vara riksdagens talman.

Det bestämde riksdagen

på måndagen.

Norlén är från partiet

Moderaterna.

Han har varit talman

de senaste åtta åren.

Nu ska han vara det

i fyra år till.

Partiet Socialdemokraterna

ville byta talman.

De ville ha Johanna Haraldsson

som talman.

Hon är socialdemokrat.

Men Haraldsson

och Socialdemokraterna

fick bara stöd från Centerpartiet

och Miljöpartiet.

Vänsterpartiet och

de andra partierna

röstade på Norlén.

Det är ovanligt att

Vänsterpartiet stöttar

en politiker från Moderaterna.

Partierna är på olika

sidor i politiken.

Men Vänsterpartiet säger

att det är bra om samma

talman får fortsätta.

Därför röstar de

på Andreas Norlén.

Talmannen har ett viktigt jobb.

Det är talmannen som leder

riksdagens möten

och ska se till

att allt fungerar.

Talmannen leder också

arbetet med att ordna

en ny regering.

I morgon tisdag börjar

riksdagen jobba.

Då kommer kungen

och håller tal.

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