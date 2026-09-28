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Andreas Norlén blev vald till riksdagens talman. Foto: Jessica Gow/TT
Han får fortsätta som talman
Andreas Norlén får fortsätta
att vara riksdagens talman.
Det bestämde riksdagen
på måndagen.
Norlén är från partiet
Moderaterna.
Han har varit talman
de senaste åtta åren.
Nu ska han vara det
i fyra år till.
Partiet Socialdemokraterna
ville byta talman.
De ville ha Johanna Haraldsson
som talman.
Hon är socialdemokrat.
Men Haraldsson
och Socialdemokraterna
fick bara stöd från Centerpartiet
och Miljöpartiet.
Vänsterpartiet och
de andra partierna
röstade på Norlén.
Det är ovanligt att
Vänsterpartiet stöttar
en politiker från Moderaterna.
Partierna är på olika
sidor i politiken.
Men Vänsterpartiet säger
att det är bra om samma
talman får fortsätta.
Därför röstar de
på Andreas Norlén.
Talmannen har ett viktigt jobb.
Det är talmannen som leder
riksdagens möten
och ska se till
att allt fungerar.
Talmannen leder också
arbetet med att ordna
en ny regering.
I morgon tisdag börjar
riksdagen jobba.
Då kommer kungen
och håller tal.
8 SIDOR
28 september 2026
Man kan alltid gå fika med honom, han bjuder säker på kaffe och kakor, så blir ju så trevligt så…