Det gick bra för nytt parti

Det gick bra i valet för

det nya partiet Norrlandspartiet

i flera kommuner i området

Västernorrland i norra Sverige.

Partiet startade förra året.

Nu finns partiet i sju kommuner

och i Västernorrlands region.

I Kramfors kommun

blev partiet störst.

De fick 25 procent av rösterna.

Partiet vill att människor

i norra Sverige ska få bättre vård.

– Människor ska ha rätt till vård

på kvällar och helger

även om de inte bor i en stor stad.

Det säger Elina Arab

som är ledare

för Norrlandspartiet.

Partiet vill också

att kommunerna i norr

ska få bestämma mer över saker

som kommer från naturen.

Till exempel energi från

vattenkraft och vindkraft.

Tidigare har Socialdemokraterna

haft stort stöd i norra Sverige.

Men i årets val minskade stödet

för partiet i många kommuner i norr.

Samtidigt ökade stödet

för partiet Moderaterna.

8 SIDOR/TT