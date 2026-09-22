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Hon sitter på en scen. Vid hennes sida sitter två andra personer.

Elina Arab är ledare för Norrlandspartiet. Foto: Mats Andersson/TT

Det gick bra för nytt parti

Det gick bra i valet för
det nya partiet Norrlandspartiet
i flera kommuner i området
Västernorrland i norra Sverige.

Partiet startade förra året.

Nu finns partiet i sju kommuner
och i Västernorrlands region.

I Kramfors kommun
blev partiet störst.
De fick 25 procent av rösterna.

Partiet vill att människor
i norra Sverige ska få bättre vård.

– Människor ska ha rätt till vård
på kvällar och helger
även om de inte bor i en stor stad.

Det säger Elina Arab
som är ledare
för Norrlandspartiet.

Partiet vill också
att kommunerna i norr
ska få bestämma mer över saker
som kommer från naturen.
Till exempel energi från
vattenkraft och vindkraft.

Tidigare har Socialdemokraterna
haft stort stöd i norra Sverige.
Men i årets val minskade stödet
för partiet i många kommuner i norr.
Samtidigt ökade stödet
för partiet Moderaterna.

8 SIDOR/TT

22 september 2026

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1 kommentar
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    22 september, 2026 kl. 10:30

    🙂💜

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