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Elina Arab är ledare för Norrlandspartiet. Foto: Mats Andersson/TT
Det gick bra för nytt parti
Det gick bra i valet för
det nya partiet Norrlandspartiet
i flera kommuner i området
Västernorrland i norra Sverige.
Partiet startade förra året.
Nu finns partiet i sju kommuner
och i Västernorrlands region.
I Kramfors kommun
blev partiet störst.
De fick 25 procent av rösterna.
Partiet vill att människor
i norra Sverige ska få bättre vård.
– Människor ska ha rätt till vård
på kvällar och helger
även om de inte bor i en stor stad.
Det säger Elina Arab
som är ledare
för Norrlandspartiet.
Partiet vill också
att kommunerna i norr
ska få bestämma mer över saker
som kommer från naturen.
Till exempel energi från
vattenkraft och vindkraft.
Tidigare har Socialdemokraterna
haft stort stöd i norra Sverige.
Men i årets val minskade stödet
för partiet i många kommuner i norr.
Samtidigt ökade stödet
för partiet Moderaterna.
8 SIDOR/TT
22 september 2026
🙂💜