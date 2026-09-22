Alla Väljare
Hanna Lindqvist i Miljöpartiet. Foto: Jessica Gow/TT
Hon är yngst i riksdagen
Nyligen var det val i Sverige.
Nu är det klart
vilka politiker som ska
vara med i riksdagen.
Det är 349 personer.
Männen är lite fler
än kvinnorna.
Hanna Lindqvist
från Miljöpartiet
blir yngst av alla i riksdagen.
Hon är 22 år.
Förra året blev hon
ledare för Miljöpartiets
unga grupp, Grön ungdom.
Nu ska hon jobba
i riksdagen i stället.
– Det har jag
alltid kämpat för.
Jag vill göra så mycket
skillnad som möjligt.
Det säger Hanna Lindqvist
till tidningen Aftonbladet.
Ewa Pihl Krabbe
från Socialdemokraterna
blir äldst i nya riksdagen.
Hon är 78 år.
Näst äldst är Lars Leijonborg
från partiet Liberalerna.
Han är 76 år.
Den nya riksdagen
börjar jobba
tisdagen den 29 september.
8 SIDOR
Sveriges riksdag
- Vart fjärde år är det val i Sverige.
Då väljer vi politiker till riksdagen.
- Det finns 349 platser i riksdagen.
De delas upp mellan partierna.
Ett parti som får många röster
får många platser i riksdagen.
- Regeringen styr Sverige.
Riksdagen ska kontrollera
att regeringen sköter sig.
- Varje år röstar politikerna
i riksdagen om planen
för Sveriges pengar, budgeten.
Om riksdagen röstar nej
blir det svårt för regeringen
att styra landet.
- Riksdagen bestämmer
över Sveriges lagar.
Regeringen föreslår lagar.
Om riksdagen röstar ja
blir det en ny lag.
- Riksdagens hus
ligger mitt i Stockholm.
Politikerna i Sveriges riksdag.
Foto: Anders Wiklund/TT
22 september 2026