Alla Väljare

Hon står på en scen och pratar. Hon har en liten mikrofon vid hakan. Hon har långt ljust hår.

Hanna Lindqvist i Miljöpartiet. Foto: Jessica Gow/TT

Hon är yngst i riksdagen

Nyligen var det val i Sverige.
Nu är det klart
vilka politiker som ska
vara med i riksdagen.

Det är 349 personer.
Männen är lite fler
än kvinnorna.

Hanna Lindqvist
från Miljöpartiet
blir yngst av alla i riksdagen.
Hon är 22 år.

Förra året blev hon
ledare för Miljöpartiets
unga grupp, Grön ungdom.
Nu ska hon jobba
i riksdagen i stället.

– Det har jag
alltid kämpat för.
Jag vill göra så mycket
skillnad som möjligt.

Det säger Hanna Lindqvist
till tidningen Aftonbladet.

Ewa Pihl Krabbe
från Socialdemokraterna
blir äldst i nya riksdagen.
Hon är 78 år.

Näst äldst är Lars Leijonborg
från partiet Liberalerna.
Han är 76 år.

Den nya riksdagen
börjar jobba
tisdagen den 29 september.

8 SIDOR

Sveriges riksdag

  • Vart fjärde år är det val i Sverige.
    Då väljer vi politiker till riksdagen.
  • Det finns 349 platser i riksdagen.
    De delas upp mellan partierna.
    Ett parti som får många röster
    får många platser i riksdagen.
  • Regeringen styr Sverige.
    Riksdagen ska kontrollera
    att regeringen sköter sig.
  • Varje år röstar politikerna
    i riksdagen om planen
    för Sveriges pengar, budgeten.
    Om riksdagen röstar nej
    blir det svårt för regeringen
    att styra landet.
  • Riksdagen bestämmer
    över Sveriges lagar.
    Regeringen föreslår lagar.
    Om riksdagen röstar ja
    blir det en ny lag.
  • Riksdagens hus
    ligger mitt i Stockholm.
Den stora salen i Sveriges riksdag. Alla politiker sitter i sina bänkar.

Politikerna i Sveriges riksdag.
Foto: Anders Wiklund/TT

22 september 2026

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