Hon är yngst i riksdagen

Nyligen var det val i Sverige.

Nu är det klart

vilka politiker som ska

vara med i riksdagen.

Det är 349 personer.

Männen är lite fler

än kvinnorna.

Hanna Lindqvist

från Miljöpartiet

blir yngst av alla i riksdagen.

Hon är 22 år.

Förra året blev hon

ledare för Miljöpartiets

unga grupp, Grön ungdom.

Nu ska hon jobba

i riksdagen i stället.

– Det har jag

alltid kämpat för.

Jag vill göra så mycket

skillnad som möjligt.

Det säger Hanna Lindqvist

till tidningen Aftonbladet.

Ewa Pihl Krabbe

från Socialdemokraterna

blir äldst i nya riksdagen.

Hon är 78 år.

Näst äldst är Lars Leijonborg

från partiet Liberalerna.

Han är 76 år.

Den nya riksdagen

börjar jobba

tisdagen den 29 september.

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