Han träffar partiernas ledare

I torsdags blev det klart

att Socialdemokraterna

och partierna de vill arbeta med

fick flest röster i valet.

Ulf Kristersson har sagt

att han slutar som

Sveriges statsminister.

Men han tänker inte säga grattis till

Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson.

Det gör han först när riksdagen

har röstat ja till en ny statsminister,

säger han.

Andreas Norlén

leder arbetet i riksdagen.

Han är talman.

I dag fredag ska han

ha möten med alla partier

utom Moderaterna.

Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson är först.

Mötena ska handla om

vem som har störst chans

att få leda nästa regering.

Talmannen ska säga vem det blir

efter att mötena är klara.

Magdalena Andersson ska försöka

ordna en ny regering.

Det sa talmannen

sent på fredagens eftermiddag.

8 SIDOR/TT

Så gick det för alla partier