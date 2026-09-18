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Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson och riksdagens ledare Andreas Norlén. Foto: Christine Olsson/TT
Han träffar partiernas ledare
I torsdags blev det klart
att Socialdemokraterna
och partierna de vill arbeta med
fick flest röster i valet.
Ulf Kristersson har sagt
att han slutar som
Sveriges statsminister.
Men han tänker inte säga grattis till
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson.
Det gör han först när riksdagen
har röstat ja till en ny statsminister,
säger han.
Andreas Norlén
leder arbetet i riksdagen.
Han är talman.
I dag fredag ska han
ha möten med alla partier
utom Moderaterna.
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson är först.
Mötena ska handla om
vem som har störst chans
att få leda nästa regering.
Talmannen ska säga vem det blir
efter att mötena är klara.
Magdalena Andersson ska försöka
ordna en ny regering.
Det sa talmannen
sent på fredagens eftermiddag.
8 SIDOR/TT
Fyra försök för talmannen
- Riksdagens ledare talmannen
har fyra försök på sig
att hitta en statsminister
som riksdagen röstar ja till.
Annars blir det extra val.
- Det är ovanligt att det blir extra val.
Varken folket eller politikerna vill det.
Ett extra val kostar mycket pengar.
Det brukar inte heller
bli ett nytt resultat.
- Senast Sverige hade
ett extra val
var år 1958.
Politikerna i riksdagen.
Foto: Henrik Montgomery/TT
18 september 2026
Jag hoppas att det går ganska snabbt den här gången. För jag minns hösten 2018. Den gången gick det många månader innan det blev en ny regering, för partiledarna grälade. Det var förvirrande.
hoppas verkligen,att magda håller det hon har lovat och att hon håller i Sverige ny riktning som passar bra i Sverige.😍
Det kan bli besvärligt för S att komma till makten även om vänsterblocket med Centern vann valet. Den första låsningen är att C inte ens vill inleda förhandlingar med V så länge V kräver att få sitta i en regering. Även om V skulle avstå från detta krav krävs det säkert förhandlingar under lång tid mellan C och V för att komma överens.
Socialdemokraterna gör världen susare