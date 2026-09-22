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En person som jobbar med valet lägger ett valkuvert i en låda. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Poliser undersöker fusk i valet
Nyligen var det val i Sverige.
Nu undersöker poliserna
om det har varit fusk i valet
i Borlänge i Dalarna.
Det handlar om valet till riksdagen.
Poliserna tror att någon har sagt
till många personer i Borlänge
att de ska rösta på en särskild
politiker i Vänsterpartiet.
Om det är sant
kan det vara ett brott.
Nu försöker poliserna
hitta bevis för det.
De har ännu inte hittat
någon misstänkt brottsling.
Politikern själv säger
att han är oskyldig.
Experter och politiker
tycker att det är allvarligt
om det har varit fusk.
De säger att det är viktigt
att poliserna undersöker.
Det var tidningen Dagens Industri
som var först med nyheten.
8 SIDOR/TT
22 september 2026
det är fruktansvärt såg på nyheterna igår.jag tycker att det ska bli omval i Dalarna. det är INTE rätt med fusk 😡🤢🤮
Denna personen som köpte rösterna borde uteslutas från riksdagen omedelbart. Och håller med Andreas det måste bli omval.
Till Bertil N och Andreas
Jag håller med. Det här valet är bara vart fjärde år och allt måste bli lätt. 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
denna personen borde inte vara med i riksdagen. vi kan inte ha vem som helst från gatan. 🤮😨😰😡🤢🤡🤠
Varför föskar man i valet. Man är ju dum i huvudet😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Jag misstänkte att den här appen var en kanal för högerpropaganda, och nu vet jag. Rapporteringen är konspiratorisk.
Hej!
8 Sidor hör inte till
något politiskt parti
eller någon förening.
Det är Myndigheten för
tillgängliga medier
som ger ut 8 Sidor.
På vilket sätt menar du att
rapporteringen är konspiratorisk?
/8 Sidor
Hur menar du camila??