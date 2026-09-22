Poliser undersöker fusk i valet

Nyligen var det val i Sverige.

Nu undersöker poliserna

om det har varit fusk i valet

i Borlänge i Dalarna.

Det handlar om valet till riksdagen.

Poliserna tror att någon har sagt

till många personer i Borlänge

att de ska rösta på en särskild

politiker i Vänsterpartiet.

Om det är sant

kan det vara ett brott.

Nu försöker poliserna

hitta bevis för det.

De har ännu inte hittat

någon misstänkt brottsling.

Politikern själv säger

att han är oskyldig.

Experter och politiker

tycker att det är allvarligt

om det har varit fusk.

De säger att det är viktigt

att poliserna undersöker.

Det var tidningen Dagens Industri

som var först med nyheten.

8 SIDOR/TT