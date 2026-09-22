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En hand stoppar ner ett vitt kuvert i en grå låda.

En person som jobbar med valet lägger ett valkuvert i en låda. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Poliser undersöker fusk i valet

Nyligen var det val i Sverige.
Nu undersöker poliserna
om det har varit fusk i valet
i Borlänge i Dalarna.

Det handlar om valet till riksdagen.
Poliserna tror att någon har sagt
till många personer i Borlänge
att de ska rösta på en särskild
politiker i Vänsterpartiet.

Om det är sant
kan det vara ett brott.
Nu försöker poliserna
hitta bevis för det.

De har ännu inte hittat
någon misstänkt brottsling.
Politikern själv säger
att han är oskyldig.

Experter och politiker
tycker att det är allvarligt
om det har varit fusk.
De säger att det är viktigt
att poliserna undersöker.

Det var tidningen Dagens Industri
som var först med nyheten.

8 SIDOR/TT

22 september 2026

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8 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    22 september, 2026 kl. 10:04

    det är fruktansvärt såg på nyheterna igår.jag tycker att det ska bli omval i Dalarna. det är INTE rätt med fusk 😡🤢🤮

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  2. Bertil N skriver:
    22 september, 2026 kl. 11:30

    Denna personen som köpte rösterna borde uteslutas från riksdagen omedelbart. Och håller med Andreas det måste bli omval.

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  3. 67 skriver:
    22 september, 2026 kl. 11:45

    Till Bertil N och Andreas
    Jag håller med. Det här valet är bara vart fjärde år och allt måste bli lätt. 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

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  4. man ska inte fuska in sig i riksdagen och betala för rösterna. skriver:
    22 september, 2026 kl. 12:16

    denna personen borde inte vara med i riksdagen. vi kan inte ha vem som helst från gatan. 🤮😨😰😡🤢🤡🤠

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  5. PENKELMÄSTARN skriver:
    22 september, 2026 kl. 13:28

    Varför föskar man i valet. Man är ju dum i huvudet😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

    Svara
  6. Camila skriver:
    22 september, 2026 kl. 14:28

    Jag misstänkte att den här appen var en kanal för högerpropaganda, och nu vet jag. Rapporteringen är konspiratorisk.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      22 september, 2026 kl. 14:41

      Hej!

      8 Sidor hör inte till
      något politiskt parti 
      eller någon förening.
      Det är Myndigheten för
      tillgängliga medier 
      som ger ut 8 Sidor.

      På vilket sätt menar du att
      rapporteringen är konspiratorisk?

      /8 Sidor

  7. Abbe skriver:
    22 september, 2026 kl. 14:37

    Hur menar du camila??

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