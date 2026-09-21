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Hon står i en rulltrappa med några andra personer.

Magdalena Andersson är ledare för partiet Socialdemokraterna. Foto: Jessica Gow/TT

Andersson får chansen

Det har varit val i Sverige.
Den gamla regeringen
och Sverigedemokraterna
fick mindre än hälften
av rösterna.

Deras motståndare fick fler röster.
Flest röster fick
partiet Socialdemokraterna.
De andra motståndarna är:

• Vänsterpartiet
• Centerpartiet
• Miljöpartiet

Magdalena Andersson är ledare
för Socialdemokraterna.
Nu får hon chansen
att ordna en ny regering.
Det har riksdagens ledare sagt.

Men det kan bli
svårt för Andersson
att få alla att samarbeta.

Det beror på att Vänsterpartiet
vill vara med i regeringen.
Men Centerpartiet är emot det.
De vill inte ens ha ett möte
med Vänsterpartiet.

Centerpartiet tycker
att Vänsterpartiet har fel politik
särskilt när det gäller
pengar och ekonomi.

Nu ska Magdalena Andersson
prata med partierna för att
försöka ordna en ny regering.
Hon säger att hon vill
prata med alla partier i riksdagen
utom Sverigedemokraterna.

Den 28 september
ska Magdalena Andersson
berätta hur det har gått.

8 SIDOR/TT

Så gick det för partierna

21 september 2026

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11 kommentarer
  1. slay igen skriver:
    21 september, 2026 kl. 10:52

    jag gillar magdalena anderson

    Svara
  2. 11:04 skriver:
    21 september, 2026 kl. 11:04

    8 sidor Kan ni snälla berätta varför vill inte centerpartiet och vänster partiet sammarbeta

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      21 september, 2026 kl. 11:07

      Hej!

      Vänsterpartiet säger att de
      vill samarbeta med Centerpartiet.

      Men Centerpartiet vill inte
      samarbeta med Vänsterpartiet.
      Centerpartiet tycker att
      Vänsterpartiet har dålig politik.

      Hälsningar från 8 Sidor

  3. V_MP skriver:
    21 september, 2026 kl. 13:01

    Jag tror att SD kommer att få mellan 30 och 35 % i nästa val.

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  4. Annica skriver:
    21 september, 2026 kl. 13:03

    Lycka till magda nu får du visa framfötterna. Och gör allt du kan för dom som byggde upp landet.finns många fattiga sjuka pensionärer, som är på svälltgränsen och jag är en av dom.har jobbat 37 år.hjälp barnfamiljer som har det svårt. Jag tror på dig du är kvinna och du förstår bäst.

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  5. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    21 september, 2026 kl. 13:15

    ANNIKA! Hej-vem är du? Var bor du? Vi är fattiga också och sjuka! politik är otillräckligt-jag tro inte att socialdemokraterna vill rädda samhälle-de var hos makten förut och inget hände! Ha det bra! Samhälle är splittrad…tyvärr!

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  6. Rateba skriver:
    21 september, 2026 kl. 13:27

    Jag tycker vänligt att uttrycka om miy själv och säger att: ”på den resonerande tänkt av de partiesledare ,har kunnat vi en ny krafiyig regerning .alltså- på det djupare förtelse och sant syntvinkel för våra ordningar ,ser vi emot att behålla sverige enat ,inte splittrat ,vi anser att det land är vårtegget hem.

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  7. Kaktus är taggig skriver:
    21 september, 2026 kl. 13:35

    Jag håller med centern. vänster partiets politik är dålig

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  8. jag ähr en förkskolet barhn skriver:
    21 september, 2026 kl. 13:41

    Jag håller med kaktus taggig de vill bara ge ut bidrag hela tiden det kan man inte leva på man måste ha ett jobb

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  9. Anonym skriver:
    21 september, 2026 kl. 14:43

    Kan man prata med hamas kramare. Så kan man prata med sverigedemokraterna. Ja tycker maggan ä barnslig

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  10. Anonym skriver:
    21 september, 2026 kl. 14:43

    Valet ä inte klart ännu

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