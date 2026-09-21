Andersson får chansen

Det har varit val i Sverige.

Den gamla regeringen

och Sverigedemokraterna

fick mindre än hälften

av rösterna.

Deras motståndare fick fler röster.

Flest röster fick

partiet Socialdemokraterna.

De andra motståndarna är:

• Vänsterpartiet

• Centerpartiet

• Miljöpartiet

Magdalena Andersson är ledare

för Socialdemokraterna.

Nu får hon chansen

att ordna en ny regering.

Det har riksdagens ledare sagt.

Men det kan bli

svårt för Andersson

att få alla att samarbeta.

Det beror på att Vänsterpartiet

vill vara med i regeringen.

Men Centerpartiet är emot det.

De vill inte ens ha ett möte

med Vänsterpartiet.

Centerpartiet tycker

att Vänsterpartiet har fel politik

särskilt när det gäller

pengar och ekonomi.

Nu ska Magdalena Andersson

prata med partierna för att

försöka ordna en ny regering.

Hon säger att hon vill

prata med alla partier i riksdagen

utom Sverigedemokraterna.

Den 28 september

ska Magdalena Andersson

berätta hur det har gått.

8 SIDOR/TT

Så gick det för partierna