Dömda rappare i valreklam

Socialdemokraterna i Stockholm

använde en bild

på två dömda rappare

i sin reklam för valet.

Det berättar TV4.

Den ena rapparen är dömd

för brott med vapen

och misshandel.

Den andra är dömd för rån

och brott med narkotika.

Reklamen fanns på appen Tiktok.

Nu är bilden borta.

Socialdemokraterna tog bort den

när journalister på TV4

ställde frågor om bilden.

– Vi har haft samtal

med personen

som lade ut bilden.

Det säger Andrea Törnestam

i Socialdemokraterna till TV4.

Det är fel att använda sådana bilder.

Det tycker Socialdemokraterna,

säger Andrea Törnestam.

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