Alla Väljare

En hand håller i en mobil som visar Tiktok.

Socialdemokraterna visade en bild på två dömda personer i sin reklam i appen Tiktok. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Dömda rappare i valreklam

Socialdemokraterna i Stockholm
använde en bild
på två dömda rappare
i sin reklam för valet.
Det berättar TV4.

Den ena rapparen är dömd
för brott med vapen
och misshandel.
Den andra är dömd för rån
och brott med narkotika.

Reklamen fanns på appen Tiktok.

Nu är bilden borta.
Socialdemokraterna tog bort den
när journalister på TV4
ställde frågor om bilden.

– Vi har haft samtal
med personen
som lade ut bilden.

Det säger Andrea Törnestam
i Socialdemokraterna till TV4.

Det är fel att använda sådana bilder.
Det tycker Socialdemokraterna,
säger Andrea Törnestam.

8 SIDOR

8 september 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. . skriver:
    8 september, 2026 kl. 11:39

    Mycket dåligt !!!!

    Svara
  2. JAG skriver:
    8 september, 2026 kl. 13:19

    Rösta ändå på magdelena❤😍❤😷

    Svara
  3. Gunnar skriver:
    8 september, 2026 kl. 16:24

    Visar bara hur dålig och lågintelligent hon är.
    Hon måste avgå.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar