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Socialdemokraterna visade en bild på två dömda personer i sin reklam i appen Tiktok. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Dömda rappare i valreklam
Socialdemokraterna i Stockholm
använde en bild
på två dömda rappare
i sin reklam för valet.
Det berättar TV4.
Den ena rapparen är dömd
för brott med vapen
och misshandel.
Den andra är dömd för rån
och brott med narkotika.
Reklamen fanns på appen Tiktok.
Nu är bilden borta.
Socialdemokraterna tog bort den
när journalister på TV4
ställde frågor om bilden.
– Vi har haft samtal
med personen
som lade ut bilden.
Det säger Andrea Törnestam
i Socialdemokraterna till TV4.
Det är fel att använda sådana bilder.
Det tycker Socialdemokraterna,
säger Andrea Törnestam.
8 SIDOR
8 september 2026
Mycket dåligt !!!!
Rösta ändå på magdelena❤😍❤😷
Visar bara hur dålig och lågintelligent hon är.
Hon måste avgå.