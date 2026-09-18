Fler röstade i valet

Fler röstade i årets val

jämfört med förra valet.

Ungefär åtta miljoner fick

rösta i årets val till riksdagen.

Av dem var det nästan

sju miljoner som röstade.

Det betyder att

84,8 procent röstade.

Det är mer än i förra valet.

Då röstade 84,2 procent.

Många röstade innan valdagen.

Nästan fyra miljoner gjorde det.

Det är mer än hälften

av alla som röstade.

Så många har aldrig tidigare

förtidsröstat i Sverige.

Det säger Valmyndigheten

som ordnar valet.

I området Kyrkbacken i Västerås

röstade nästan alla som fick.

95 procent röstade.

I området Väsbyskogen Västra

i kommunen Upplands Väsby

röstade ungefär 43 procent.

Det är lägst i Sverige.

Rösterna ska räknas en gång till.

Sedan kan Valmyndigheten

säga alla siffror helt säkert.

8 SIDOR/TT

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