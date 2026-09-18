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En person står framför röstmottagaren som lägger valkuvert i urnan.

En person röstar i Malmö fredagen den 11 september. Foto: Johan Nilsson/TT

Fler röstade i valet

Fler röstade i årets val
jämfört med förra valet.

Ungefär åtta miljoner fick
rösta i årets val till riksdagen.
Av dem var det nästan
sju miljoner som röstade.

Det betyder att
84,8 procent röstade.
Det är mer än i förra valet.
Då röstade 84,2 procent.

Många röstade innan valdagen.
Nästan fyra miljoner gjorde det.
Det är mer än hälften
av alla som röstade.

Så många har aldrig tidigare
förtidsröstat i Sverige.
Det säger Valmyndigheten
som ordnar valet.

I området Kyrkbacken i Västerås
röstade nästan alla som fick.
95 procent röstade.

I området Väsbyskogen Västra
i kommunen Upplands Väsby
röstade ungefär 43 procent.
Det är lägst i Sverige.

Rösterna ska räknas en gång till.
Sedan kan Valmyndigheten
säga alla siffror helt säkert.

8 SIDOR/TT

FRÅGA

Röstade du i valet?

Se hur andra har röstat

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18 september 2026

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1 kommentar
  1. Saleh skriver:
    18 september, 2026 kl. 14:10

    Hej
    Valet gick excellent 🌹

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