Alla Väljare

Människor står i kö utanför en skola.

Folk står i kö för att rösta. Foto: Johan Nilsson/TT

Långa köer för att rösta

På en del platser i Sverige
var det långa köer för att få rösta.
Vid klockan 22 på söndagen var det
fortfarande folk som röstade.
Så var det till exempel i Umeå.

I Umeå trodde de att röstningen
skulle fortsätta till klockan 23.

Egentligen stänger
vallokalerna klockan 20.

Köerna beror på att det kan
ta lång tid att välja valsedlar.
Det säger Valmyndigheten.
Folk måste stå ensamma
bakom en skärm
när de väljer valsedlar.

Men på många platser har det
inte varit några köer alls.

8 SIDOR/TT

13 september 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar