Långa köer för att rösta

På en del platser i Sverige

var det långa köer för att få rösta.

Vid klockan 22 på söndagen var det

fortfarande folk som röstade.

Så var det till exempel i Umeå.

I Umeå trodde de att röstningen

skulle fortsätta till klockan 23.

Egentligen stänger

vallokalerna klockan 20.

Köerna beror på att det kan

ta lång tid att välja valsedlar.

Det säger Valmyndigheten.

Folk måste stå ensamma

bakom en skärm

när de väljer valsedlar.

Men på många platser har det

inte varit några köer alls.

8 SIDOR/TT