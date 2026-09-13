Alla Väljare
Folk står i kö för att rösta. Foto: Johan Nilsson/TT
Långa köer för att rösta
På en del platser i Sverige
var det långa köer för att få rösta.
Vid klockan 22 på söndagen var det
fortfarande folk som röstade.
Så var det till exempel i Umeå.
I Umeå trodde de att röstningen
skulle fortsätta till klockan 23.
Egentligen stänger
vallokalerna klockan 20.
Köerna beror på att det kan
ta lång tid att välja valsedlar.
Det säger Valmyndigheten.
Folk måste stå ensamma
bakom en skärm
när de väljer valsedlar.
Men på många platser har det
inte varit några köer alls.
8 SIDOR/TT
13 september 2026