Politiker tar paus

Politikern Mohamed Abdukardir Ali

från Vänsterpartiet tar en paus.

Det säger hans parti.

I årets val fick Ali

många röster i Dalarna.

Han fick så många röster

att han fick

en plats i riksdagen.

Men poliserna misstänker

att det kan ha varit

fusk i valet i Dalarna.

Poliserna tror att någon har sagt

till många personer i Borlänge

att de ska rösta på en särskild

politiker i Vänsterpartiet.

Om det är sant

kan det vara ett brott.

Nu försöker poliserna

hitta bevis för det.

De har ännu inte hittat

någon misstänkt brottsling.

De har inte tagit fast någon.

Mohamed Abdukardir Ali säger

att han är oskyldig.

– Det är helt, helt fel.

Jag har inte gjort det.

Jag vet lagen,

säger han till SVT.

Politikerna i den nya riksdagen

ska träffas nästa vecka.

Då måste Mohamed Abdukardir Ali

vara där och säga

att han tar en paus.

Pausen ska vara så länge

poliserna jobbar

med sin undersökning.

Det säger Vänsterpartiet.

Politikern Kajsa Fredholm

kan ta Alis plats i riksdagen

under pausen.

Det skriver tidningen

Göteborgs-Posten.

En till politiker

från Vänsterpartiet

i Borlänge tar en paus.

– Jag tar en paus tills

allt är utrett och klart.

Det säger politikern

till Borlänge Tidning.

8 SIDOR/TT