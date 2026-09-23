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Politikern Mohamed Abdukardir Ali. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Politiker tar paus
Politikern Mohamed Abdukardir Ali
från Vänsterpartiet tar en paus.
Det säger hans parti.
I årets val fick Ali
många röster i Dalarna.
Han fick så många röster
att han fick
en plats i riksdagen.
Men poliserna misstänker
att det kan ha varit
fusk i valet i Dalarna.
Poliserna tror att någon har sagt
till många personer i Borlänge
att de ska rösta på en särskild
politiker i Vänsterpartiet.
Om det är sant
kan det vara ett brott.
Nu försöker poliserna
hitta bevis för det.
De har ännu inte hittat
någon misstänkt brottsling.
De har inte tagit fast någon.
Mohamed Abdukardir Ali säger
att han är oskyldig.
– Det är helt, helt fel.
Jag har inte gjort det.
Jag vet lagen,
säger han till SVT.
Politikerna i den nya riksdagen
ska träffas nästa vecka.
Då måste Mohamed Abdukardir Ali
vara där och säga
att han tar en paus.
Pausen ska vara så länge
poliserna jobbar
med sin undersökning.
Det säger Vänsterpartiet.
Politikern Kajsa Fredholm
kan ta Alis plats i riksdagen
under pausen.
Det skriver tidningen
Göteborgs-Posten.
En till politiker
från Vänsterpartiet
i Borlänge tar en paus.
– Jag tar en paus tills
allt är utrett och klart.
Det säger politikern
till Borlänge Tidning.
8 SIDOR/TT
23 september 2026
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