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En person lägger en röst i en låda.

Många skolor har ordnat skolval. Foto: Christoffer Rikardsson, MUCF.

Moderaterna störst i skolvalet

Partiet Moderaterna fick
flest röster i skolornas val.
De fick 32 procent av rösterna.

Moderaterna var största parti
i skolvalet år 2022 också.
Men den här gången
fick de mer än fem procentenheter
fler röster.

Över 400 tusen elever
i högstadier och gymnasier i Sverige
har röstat i årets skolval.

Partiet Socialdemokraterna
fick näst flest röster.
De fick 19 procent av rösterna.

Sverigedemokraterna
blev det tredje största partiet.
De fick ungefär
14 procent av rösterna.
Det är nästan sju procentenheter
mindre än i skolvalet år 2022.

Rösterna i skolvalet räknas inte
i det riktiga valet.

8 SIDOR/TT

13 september 2026

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