Moderaterna störst i skolvalet

Partiet Moderaterna fick

flest röster i skolornas val.

De fick 32 procent av rösterna.

Moderaterna var största parti

i skolvalet år 2022 också.

Men den här gången

fick de mer än fem procentenheter

fler röster.

Över 400 tusen elever

i högstadier och gymnasier i Sverige

har röstat i årets skolval.

Partiet Socialdemokraterna

fick näst flest röster.

De fick 19 procent av rösterna.

Sverigedemokraterna

blev det tredje största partiet.

De fick ungefär

14 procent av rösterna.

Det är nästan sju procentenheter

mindre än i skolvalet år 2022.

Rösterna i skolvalet räknas inte

i det riktiga valet.

8 SIDOR/TT