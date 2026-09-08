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Valsedlarna har olika färg för val till riksdag, kommun och region. Foto: Janerik Henriksson/TT
Du får kuvert av dem som jobbar i vallokalen. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Du står bakom en skärm när du lägger valsedlar i kuvert. Foto: Johan Nilsson/TT
Ett kuvert med en valsedel läggs i en låda. Foto: Johan Nilsson / TT
Så röstar du
Söndagen den 13 september
är det val i Sverige.
Att rösta är inte svårt.
Men många är osäkra
på hur det går till.
Så här gör du.
1. Gå till din vallokal.
På röstkortet står var det är.
Många har fått röstkortet
på internet.
Andra har fått det i brevlådan.
Du måste inte ta med dig röstkortet.
2. Ta med legitimation.
Det kan vara pass,
körkort eller id-kort.
Om du inte har legitimation
måste någon följa med dig
och säga vem du är.
Den personen måste ha legitimation.
3. Ta valsedlar för det parti
du vill rösta på.
I lokalen där du ska rösta
finns partiernas valsedlar.
Det finns valsedlar
i tre olika färger.
• De gula är för val till riksdagen.
• De vita är för val till kommunen.
• De blåa är för val till regionen.
På många valsedlar
finns namn på politiker.
Om du gillar en politiker
extra mycket kan du
rita ett kryss framför
politikerns namn.
Du får bara kryssa
en politiker per valsedel.
4. Du behöver kuvert.
Det får du av dem
som jobbar i lokalen.
Du ska ha ett kuvert
för varje val.
5. Ta med dig valsedlarna
och kuverten bakom en skärm.
Om du behöver hjälp
bakom skärmen kan du
säga till någon
som jobbar i lokalen.
6. Lägg en valsedel
i varje kuvert.
7. Lämna kuverten till de
som jobbar med att ta emot röster.
Då ska du visa legitimation.
Sedan lägger de kuverten i en låda.
Nu har du röstat.
8 SIDOR
8 september 2026