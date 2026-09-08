Så röstar du

Söndagen den 13 september

är det val i Sverige.

Att rösta är inte svårt.

Men många är osäkra

på hur det går till.

Så här gör du.

1. Gå till din vallokal.

På röstkortet står var det är.

Många har fått röstkortet

på internet.

Andra har fått det i brevlådan.

Du måste inte ta med dig röstkortet.

2. Ta med legitimation.

Det kan vara pass,

körkort eller id-kort.

Om du inte har legitimation

måste någon följa med dig

och säga vem du är.

Den personen måste ha legitimation.

3. Ta valsedlar för det parti

du vill rösta på.

I lokalen där du ska rösta

finns partiernas valsedlar.

Det finns valsedlar

i tre olika färger.

• De gula är för val till riksdagen.

• De vita är för val till kommunen.

• De blåa är för val till regionen.

På många valsedlar

finns namn på politiker.

Om du gillar en politiker

extra mycket kan du

rita ett kryss framför

politikerns namn.

Du får bara kryssa

en politiker per valsedel.

4. Du behöver kuvert.

Det får du av dem

som jobbar i lokalen.

Du ska ha ett kuvert

för varje val.

5. Ta med dig valsedlarna

och kuverten bakom en skärm.

Om du behöver hjälp

bakom skärmen kan du

säga till någon

som jobbar i lokalen.

6. Lägg en valsedel

i varje kuvert.

7. Lämna kuverten till de

som jobbar med att ta emot röster.

Då ska du visa legitimation.

Sedan lägger de kuverten i en låda.

Nu har du röstat.

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