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Han står framför ett fönster. Han har kostym, slips och glasögon.

Talmannen Andreas Norlén. Foto: Jessica Gow/TT

Det händer i valet nu

Valet är mycket jämnt.
På onsdag kommer de sista
rösterna att vara räknade.

Då vet vi hur många platser
partierna får i riksdagen.
Arbetet med att ordna
en ny regering kan börja.

Riksdagens talman
leder det arbetet.
Just nu heter han
Andreas Norlén.

Det första som kan hända
är att Ulf Kristersson
slutar som statsminister.
Det kan hända
redan den här veckan.

Det kan han göra
om han tycker att han
har förlorat valet.

Då ska talmannen undersöka
vem som kan bli
statsminister i stället.
Talmannens förslag
kommer troligen bli
Socialdemokraternas  ledare
Magdalena Andersson.

Sedan röstar politikerna
i riksdagen om det.
De röstar när riksdagen
öppnar igen i slutet av september.

Ulf Kristersson kan också välja
att försöka fortsätta som statsminister.
Då röstar riksdagen om det
när riksdagen är tillbaka.

Om riksdagen röstar ja
får han fortsätta.

Om riksdagen röstar nej
måste han sluta.

Då ska talmannen undersöka
vem som kan bli
statsminister i stället.

Talmannen har fyra försök på sig
att hitta en statsminister
som riksdagen röstar ja till.
Annars blir det extra val.

8 SIDOR

14 september 2026

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3 kommentarer
  1. isak skriver:
    14 september, 2026 kl. 13:40

    8 sidor vilka tror du vinner valet?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      14 september, 2026 kl. 13:45

      Just nu verkar det som att sidan
      med Socialdemokraterna vinner valet.
      Men vi får se vad som händer.
      Valet är inte klart.

      Hälsningar från 8 Sidor

  2. Mia skriver:
    14 september, 2026 kl. 14:20

    Hoppas ulf får fortsätta han är toppen man

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