Det händer i valet nu

Valet är mycket jämnt.

På onsdag kommer de sista

rösterna att vara räknade.

Då vet vi hur många platser

partierna får i riksdagen.

Arbetet med att ordna

en ny regering kan börja.

Riksdagens talman

leder det arbetet.

Just nu heter han

Andreas Norlén.

Det första som kan hända

är att Ulf Kristersson

slutar som statsminister.

Det kan hända

redan den här veckan.

Det kan han göra

om han tycker att han

har förlorat valet.

Då ska talmannen undersöka

vem som kan bli

statsminister i stället.

Talmannens förslag

kommer troligen bli

Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson.

Sedan röstar politikerna

i riksdagen om det.

De röstar när riksdagen

öppnar igen i slutet av september.

Ulf Kristersson kan också välja

att försöka fortsätta som statsminister.

Då röstar riksdagen om det

när riksdagen är tillbaka.

Om riksdagen röstar ja

får han fortsätta.

Om riksdagen röstar nej

måste han sluta.

Då ska talmannen undersöka

vem som kan bli

statsminister i stället.

Talmannen har fyra försök på sig

att hitta en statsminister

som riksdagen röstar ja till.

Annars blir det extra val.

8 SIDOR