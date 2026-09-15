Alla Väljare
Folk som röstar i staden Enköping. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Så gick det för partierna
I söndags var det val i Sverige.
Alla röster är ännu inte räknade.
Det är inte klart vilka som vinner
i valet till riksdagen.
Men ungefär så här
gick det för riksdagens
åtta partier.
Tänk på att siffrorna
kan ändras.
Fler röster ska räknas.
Centerpartiet
Centerpartiet fick ungefär
sju procent av rösterna.
Det är lite mer än förra valet.
Centerpartiet vill styra landet
i en regering med partierna
Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Kristdemokraterna.
Men de har sagt nej till att vara
i en regering med Vänsterpartiet.
Kristdemokraterna
Partiet Kristdemokraterna
fick ungefär sex procent
av rösterna.
Det är lite mer än förra valet.
Kristdemokraterna har varit
ett av partierna i regeringen.
De vill fortsätta att styra landet
tillsammans med
- Moderaterna
- Sverigedemokraterna
- Liberalerna.
Liberalerna
Partiet Liberalerna fick ungefär
fem procent av rösterna i valet.
Det är mer än vad undersökningar
visade före valet.
Det fanns en risk att partiet
skulle få mindre än fyra procent.
Då hade de inte fått
vara kvar i riksdagen.
Liberalerna är ett av partierna
som har varit med i regeringen.
Det vill de fortsätta med.
Miljöpartiet
Miljöpartiet fick sex procent
av rösterna.
Det är lite mer än i förra valet.
Då fick de ungefär fem procent.
Miljöpartiet har sagt att de
vill vara med i en regering med
- Socialdemokraterna
- Vänsterpartiet
- Centerpartiet.
Moderaterna
Partiet Moderaterna
är Sveriges näst största parti.
De fick 20 procent av rösterna.
Det är lite mer än i förra valet.
Moderaterna har varit
ett av partierna i regeringen.
De vill styra landet
i en regering med partierna
- Sverigedemokraterna
- Kristdemokraterna
- Liberalerna.
Socialdemokraterna
Partiet Socialdemokraterna
fick 28 procent av rösterna i valet.
Det är det sämsta valet
som partiet har gjort någonsin.
Men de är fortfarande
Sveriges största parti.
Socialdemokraterna vill inte säga
vilka partier de vill samarbeta
med efter valet.
Det enda partiet de inte vill
samarbeta med är Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna
Partiet Sverigedemokraterna
har förlorat flest röster
av alla partier i valet.
De fick nästan 18 procent
av rösterna.
I förra valet fick de
över 20 procent.
De är ändå Sveriges
tredje största parti.
Sverigedemokraterna vill vara med
i en regering efter valet.
De vill styra tillsammans med
- Moderaterna
- Kristdemokraterna
- Liberalerna.
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
fick över åtta procent
av rösterna i valet.
Det är mer än i förra valet.
De ökar mest av alla partier.
Vänsterpartiet vill styra Sverige
tillsammans med Socialdemokraterna
och Miljöpartiet efter valet.
Ledaren Nooshi Dadgostar
säger att Vänsterpartiet
tänker rösta nej
till alla andra regeringar.
8 SIDOR
15 september 2026
Jag upplever det är spännande med samtidigt oroväckande.
8 sidor – nu är det andra dagen jag inte kunnat skriva på min surfplatta. Eftersom det står jag ”skriver för fort” fast jag inte har skrivit på 2 dagar. Nu skriver jag på min mobil.
Hej!
Bra att du berättar att du
har problem att skriva kommentarer.
Vi hoppas att problemet löser sig.
Hälsningar från 8 Sidor
Hur gick det för gojl partiet?
Dom röstade jag på
Hej, jag läser alla nyheter i 8 sidor varie vardagar. det är den enda websida som jag kan förstå.
vill tacka de som jobbar där
Hej Said!
Det var fina ord.
Tack för att du läser 8 Sidor!
Vänliga hälsningar från oss på 8 Sidor