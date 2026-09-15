Så gick det för partierna

I söndags var det val i Sverige.

Alla röster är ännu inte räknade.

Det är inte klart vilka som vinner

i valet till riksdagen.

Men ungefär så här

gick det för riksdagens

åtta partier.

Tänk på att siffrorna

kan ändras.

Fler röster ska räknas.

Centerpartiet

Centerpartiet fick ungefär

sju procent av rösterna.

Det är lite mer än förra valet.

Centerpartiet vill styra landet

i en regering med partierna

Socialdemokraterna,

Miljöpartiet och Kristdemokraterna.

Men de har sagt nej till att vara

i en regering med Vänsterpartiet.

Kristdemokraterna

Partiet Kristdemokraterna

fick ungefär sex procent

av rösterna.

Det är lite mer än förra valet.

Kristdemokraterna har varit

ett av partierna i regeringen.

De vill fortsätta att styra landet

tillsammans med

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Liberalerna.

Liberalerna

Partiet Liberalerna fick ungefär

fem procent av rösterna i valet.

Det är mer än vad undersökningar

visade före valet.

Det fanns en risk att partiet

skulle få mindre än fyra procent.

Då hade de inte fått

vara kvar i riksdagen.

Liberalerna är ett av partierna

som har varit med i regeringen.

Det vill de fortsätta med.

Miljöpartiet

Miljöpartiet fick sex procent

av rösterna.

Det är lite mer än i förra valet.

Då fick de ungefär fem procent.

Miljöpartiet har sagt att de

vill vara med i en regering med

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Centerpartiet.

Moderaterna

Partiet Moderaterna

är Sveriges näst största parti.

De fick 20 procent av rösterna.

Det är lite mer än i förra valet.

Moderaterna har varit

ett av partierna i regeringen.

De vill styra landet

i en regering med partierna

Sverigedemokraterna

Kristdemokraterna

Liberalerna.

Socialdemokraterna

Partiet Socialdemokraterna

fick 28 procent av rösterna i valet.

Det är det sämsta valet

som partiet har gjort någonsin.

Men de är fortfarande

Sveriges största parti.

Socialdemokraterna vill inte säga

vilka partier de vill samarbeta

med efter valet.

Det enda partiet de inte vill

samarbeta med är Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna

Partiet Sverigedemokraterna

har förlorat flest röster

av alla partier i valet.

De fick nästan 18 procent

av rösterna.

I förra valet fick de

över 20 procent.

De är ändå Sveriges

tredje största parti.

Sverigedemokraterna vill vara med

i en regering efter valet.

De vill styra tillsammans med

Moderaterna

Kristdemokraterna

Liberalerna.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

fick över åtta procent

av rösterna i valet.

Det är mer än i förra valet.

De ökar mest av alla partier.

Vänsterpartiet vill styra Sverige

tillsammans med Socialdemokraterna

och Miljöpartiet efter valet.

Ledaren Nooshi Dadgostar

säger att Vänsterpartiet

tänker rösta nej

till alla andra regeringar.

8 SIDOR