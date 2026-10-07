Centerpartiet vill ha möte

Det går långsamt

att ordna en ny regering i Sverige.

Partierna i den grupp

som fick flest röster

är inte överens.

Socialdemokraterna

vill samarbeta med

Centerpartiet, Miljöpartiet

och Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet säger

att de måste vara med

i regeringen.

Men Centerpartiet

säger nej till det.

Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson sa nyligen

att hon har pratat med ledarna

för de tre andra partierna.

Men ingen har ändrat sig.

Vänsterpartiet vill fortfarande

vara med i regeringen

och Centerpartiet

säger nej till det.

Ledarna för de fyra partierna

har inte ens träffats

samtidigt hittills.

Men nu vill Centerpartiet

ha ett möte

med de andra tre partierna.

Mötet ska vara på fredag.

– Mötet är till för att

vi ska hitta sätt att prata

om läget i Sverige.

Det säger Centerpartiets ledare

Elisabeth Thand Ringqvist.

Hon vill att partierna

ska undersöka vilka saker

de tycker lika om.

Men hon säger samtidigt

att Centerpartiet inte

har ändrat sig.

De säger nej till

Vänsterpartiet i regeringen.

8 SIDOR/TT