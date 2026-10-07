Alla Väljare
Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. Foto: Anders Wiklund/TT
Centerpartiet vill ha möte
Det går långsamt
att ordna en ny regering i Sverige.
Partierna i den grupp
som fick flest röster
är inte överens.
Socialdemokraterna
vill samarbeta med
Centerpartiet, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet säger
att de måste vara med
i regeringen.
Men Centerpartiet
säger nej till det.
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson sa nyligen
att hon har pratat med ledarna
för de tre andra partierna.
Men ingen har ändrat sig.
Vänsterpartiet vill fortfarande
vara med i regeringen
och Centerpartiet
säger nej till det.
Ledarna för de fyra partierna
har inte ens träffats
samtidigt hittills.
Men nu vill Centerpartiet
ha ett möte
med de andra tre partierna.
Mötet ska vara på fredag.
– Mötet är till för att
vi ska hitta sätt att prata
om läget i Sverige.
Det säger Centerpartiets ledare
Elisabeth Thand Ringqvist.
Hon vill att partierna
ska undersöka vilka saker
de tycker lika om.
Men hon säger samtidigt
att Centerpartiet inte
har ändrat sig.
De säger nej till
Vänsterpartiet i regeringen.
8 SIDOR/TT
7 oktober 2026
C partiet kommer svika sina väljare. Nästa val röstar de kanske inte på c partiet. Ingen röstar på svikare
Svikare? Det är inte så lätt som du tror. Många olika viljor.