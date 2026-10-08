Ja till 350 flyktingar

Regeringen har sagt ja till

att ta emot 350 flyktingar

som behöver extra skydd.

Flyktingarna finns i Uganda.

Nu ska myndigheter resa dit

för att hjälpa flyktingarna

att komma till Sverige.

Myndigheten Migrationsverket

har väntat länge

på svar från regeringen

om hur många av flyktingarna

Sverige ska ta emot.

Regeringen har inte sagt något

om varför det tagit tid

att säga ja till flyktingarna.

Målet är att Sverige varje år

ska ta emot 900 flyktingar

som behöver extra skydd.

Nu får regeringen kritik

av de andra partierna

för att det bara blir 350.

– Vi är starkt kritiska

till regeringens stora sänkning.

Att det bara blev 350

är skämmigt.

Det säger Annika Hirvonen

från Miljöpartiet.

8 SIDOR/TT