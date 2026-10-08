Alla Väljare
350 350 flyktingar i Uganda som har det extra svårt ska få komma till Sverige. Foto: Ben Curtis/AP/TT
Ja till 350 flyktingar
Regeringen har sagt ja till
att ta emot 350 flyktingar
som behöver extra skydd.
Flyktingarna finns i Uganda.
Nu ska myndigheter resa dit
för att hjälpa flyktingarna
att komma till Sverige.
Myndigheten Migrationsverket
har väntat länge
på svar från regeringen
om hur många av flyktingarna
Sverige ska ta emot.
Regeringen har inte sagt något
om varför det tagit tid
att säga ja till flyktingarna.
Målet är att Sverige varje år
ska ta emot 900 flyktingar
som behöver extra skydd.
Nu får regeringen kritik
av de andra partierna
för att det bara blir 350.
– Vi är starkt kritiska
till regeringens stora sänkning.
Att det bara blev 350
är skämmigt.
Det säger Annika Hirvonen
från Miljöpartiet.
8 SIDOR/TT
- Vissa flyktingar behöver
mer skydd än andra.
Det kan vara kvinnor, barn
eller folk som blivit torterade.
De kallas för kvotflyktingar.
- Organisationen Förenta nationerna, FN,
hjälper dem att komma till säkra länder.
Då slipper de göra farliga resor.
De får papper och tillstånd klara
redan innan de reser dit.
- Andra flyktingar måste själva
ta sig till länderna
och söka tillstånd på plats.
- Många länder i världen
tar emot kvotflyktingar.
Sverige har bestämt
att ta emot 900 varje år.
Men i år tar Sverige
bara emot 350.
8 oktober 2026
ingen har frågat mig om vad jag tycker????vi har inga jobb i Sverige och arbetslösheten är stor. tycker det är bra som det är.
🥰💛💙
Ta hit kvinnor från Afghanistan istället dom behöver verkligen hjälp.