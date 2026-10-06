De är överens om utvisningar

Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson

ska försöka ordna en ny regering.

På fredag ska hon berätta

om hon behöver mer tid.

Experter på politik

säger att det går långsamt.

Vänsterpartiet och Centerpartiet

kommer inte överens.

Men nu är Socialdemokraterna,

Vänsterpartiet, Miljöpartiet

och Centerpartiet överens

om ett förslag.

De vill stoppa utvisningar

av tonåringar.

Förslaget är viktigt

då det kan ta lång tid

innan Sverige har en ny regering.

Det säger Annika Hirvonen

i Miljöpartiet.

Det är inte klart när riksdagen

kan rösta om förslaget.

8 SIDOR/TT

De vill stoppa utvisningar