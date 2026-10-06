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Fyra bilder på partiernas ledare. De är alla kvinnor.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är överens om ett förslag. Foton: TT

De är överens om utvisningar

Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
ska försöka ordna en ny regering.
På fredag ska hon berätta
om hon behöver mer tid.

Experter på politik
säger att det går långsamt.
Vänsterpartiet och Centerpartiet
kommer inte överens.

Men nu är Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Centerpartiet överens
om ett förslag.
De vill stoppa utvisningar
av tonåringar.

Förslaget är viktigt
då det kan ta lång tid
innan Sverige har en ny regering.

Det säger Annika Hirvonen
i Miljöpartiet.

Det är inte klart när riksdagen
kan rösta om förslaget.

8 SIDOR/TT

De vill stoppa utvisningar

De fick flest röster i valet
  • Socialdemokraterna,
    Vänsterpartiet
    Miljöpartiet
    och Centerpartiet
    fick tillsammans flest
    platser i riksdagen efter valet.
  • De kan därför ordna en regering.
    Men de måste först
    komma överens om vilka
    som ska vara med i regeringen.
  • Vänsterpartiet vill
    vara med regeringen.
    Men Centerpartiet
    säger nej till det.

6 oktober 2026

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1 kommentar
  1. Min mamma älskar alla barn skriver:
    6 oktober, 2026 kl. 15:56

    Bra.dom som är uppväxta i Sverige ska inte utvisas.

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