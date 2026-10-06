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Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är överens om ett förslag. Foton: TT
De är överens om utvisningar
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
ska försöka ordna en ny regering.
På fredag ska hon berätta
om hon behöver mer tid.
Experter på politik
säger att det går långsamt.
Vänsterpartiet och Centerpartiet
kommer inte överens.
Men nu är Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Centerpartiet överens
om ett förslag.
De vill stoppa utvisningar
av tonåringar.
Förslaget är viktigt
då det kan ta lång tid
innan Sverige har en ny regering.
Det säger Annika Hirvonen
i Miljöpartiet.
Det är inte klart när riksdagen
kan rösta om förslaget.
8 SIDOR/TT
- Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
och Centerpartiet
fick tillsammans flest
platser i riksdagen efter valet.
- De kan därför ordna en regering.
Men de måste först
komma överens om vilka
som ska vara med i regeringen.
- Vänsterpartiet vill
vara med regeringen.
Men Centerpartiet
säger nej till det.
6 oktober 2026
Bra.dom som är uppväxta i Sverige ska inte utvisas.