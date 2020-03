På lördag är det final

i Melodifestivalen.

En av artisterna

som tävlar är Dotter.

Hon heter egentligen

Johanna Jansson.

Många tror att hon

har en stor chans

att vinna.

Det tror hon själv också.

– Jag tror att Anna,

Hanna eller Johanna

kommer att vinna,

säger Dotter och skrattar.

Då menar hon artisterna

Anna Bergendahl,

Hanna Ferm

och sig själv.

Här är alla låtarna i finalen:

1. Troubled waters

med Victor Crone

2. Talking in my sleep

med Paul Rey

3. Move

med The Mamas

4. Winners

med Mohombi

5. Brave

med Hanna Ferm

6. Vamos amigos

med Mendez och Alvaro Estrella

7. Bulletproof

med Dotter

8. Take a chance

med Robin Bengtsson

9. Shout it out

med Mariette

10. Boys with emotions

med Felix Sandman

11. Kingdom come

med Anna Bergendahl

12. Vem e som oss

med Anis Don Demina

