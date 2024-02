Artisterna Dotter och Danny

vann i Melodifestivalens

fjärde tävling.

De är nu vidare till

den stora finalen den 9 mars.

Fjärde tävlingen

var i Eskilstuna i lördags.

Dotter hade stora problem

med rösten innan tävlingen.

Hon fick inte prata.

Men i tävlingen kunde hon sjunga.

Många röstade på henne.

Hon kommer nu att tävla igen

med sin låt

It’s not easy to write a love song.

Danny fick flest röster av alla.

Han tävlar med låten

Happy that you found me.

– Det känns jättebra,

säger han.

Han hoppas att han vinner

den stora finalen.

Han vill tävla för Sverige

i Eurovision song contest.

Artisterna Albin Tingvall

och Scarlet får en ny chans

att tävla.

De tävlar nästa lördag, 2 mars.

De tävlar direkt efter

den femte tävlingen.

8 SIDOR/TT