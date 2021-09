Hennes låt är bäst

• Här är de tio bästa

låtarna i världen.

Det tycker i alla fall personerna

som har röstat i den stora undersökningen

som tidningen Rolling Stone har gjort.

1. Respect med Aretha Franklin från 1967

2. Fight the power med Public Enemy från 1989

3. A change is gonna come med Sam Cooke från 1964

4. Like a rolling stone med Bob Dylan från 1965

5. Smells like teen spirit med Nirvana från 1991

6. What’s going on med Marvin Gaye från 1971

7. Strawberry fields forever med The Beatles från 1967

8. Get ur freak on med Missy Elliott från 2001

9. Dreams med Fleetwood Mac från 1977

10. Hey ya med Outkast från 2003