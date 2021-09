Ny musik från Abba

Abba är en av världens

mest kända grupper.

För 40 år sedan berättade de

att de skulle ta en paus.

Sedan dess har de

inte jobbat ihop.

Men för några år sedan

berättade Abba

att de skulle släppa ny musik.

På torsdagens kväll var det dags.

Björn Ulvaeus och Benny Andersson

i Abba berättade i en tv-sändning

att två nya låtar nu finns att lyssna på.

Låtarna heter I still have faith in you

och Don’t shut me down.

– Jag är lycklig över det

som vi har gjort.

Jag hoppas att vår publik

känner detsamma,

säger Anni-Frid Lyngstad.

Flera som lyssnat på låtarna

säger att de är väldigt bra.

– När du hör Abbas melodier

vill du skratta, dansa

och gråta samtidigt.

Abba är perfekt pop.

Inga gör bättre pop.

Det säger journalisten Jan Gradvall.

Och det kommer fler nya låtar

från Abba.

Abba har gjort en ny skiva.

Den heter Voyage

och kommer den 5 november.

Abba ska ha konserter

på våren nästa år.

Konserterna ska vara i London.

Men det är inte vanliga konserter

där Abba själva står på scenen

och sjunger.

Det är figurer som är gjorda i dator

som blir visade på scenen.

Figurerna ser ut som Abba.

Abba finns nu också

i appen Tiktok.

All musik som Abba har gjort

finns på Tiktok.

