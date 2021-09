Artisten R Kelly

är skyldig till brott.

Det säger en domstol i USA.

Många kvinnor har varit

med i domstolen.

De har berättat att R Kelly

har gjort sexbrott mot dem.

Många av brotten ska ha hänt

när kvinnorna var flickor.

Först i maj nästa år

får vi veta vilket straff

som R Kelly får.

Han riskerar att få sitta

hela sitt liv i fängelse.

Han har själv sagt

att han är oskyldig.

R Kelly är 54 år.

Han har gjort många kända låtar.

Några av dem är Gotham City,

I believe I can fly

och The world’s greatest.

8 SIDOR/TT