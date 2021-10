Ny musik från Adele

Artisten Adele har gjort

ny musik.

Den 19 november kommer

hennes nya album.

Men redan nu går det

att höra en av låtarna.

På fredagen kom nya låten

Easy on me.

På bara åtta timmar har

låten blivit spelad

14 miljoner gånger

på sajten Youtube.

Många har längtat efter

att Adele skulle spela in ny musik.

Senaste albumet kom år 2015.

Adele gör ofta låtar som

handlar om hennes liv.

Många låtar handlar om kärlek

och sorg.

Hon har bland annat gjort låtarna

Hello, Someone like you

och Rolling in the deep.

Nya låten Easy on me

handlar också om hennes liv.

Den handlar om Adeles

skilsmässa från sin man.

Adele har berättat att

det var svårt att skilja sig

eftersom de hade en son.

Hon vill att hans ska lyssna

på den när han blir större.

Adele har sagt att hon skrev låten

för att hennes son ska förstå

varför hon ville skiljas.

Du kan lyssna på låten

på sajten Youtube.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR