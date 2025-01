Hennes låt spelades mest

Nu finns listan över

de mest spelade låtarna

under år 2024

i kanalen P3 i radion.

Det är P3s redaktörer

för musik som väljer

vilken musik

som ska höras i kanalen.

I år var det

Good luck, babe!

av artisten

Chappell Roan

som spelades

flest gånger.

Tvåa på listan var låten

We can’t be friends

(wait for your love)

av artisten

Ariana Grande.

Svenska Benjamin Ingrosso

kom trea på listan

med sin låt Kite.

Totalt fem av de tio

mest spelade låtarna

är av svenska artister.

P3 har spelat över

16 000 olika låtar under året.

8 SIDOR/TT

