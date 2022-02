Malou Prytz är först

1. Malou Prytz med låten Bananas

2. Theoz med låten Som du vill

3. Shirley Clamp med låten Let there be angels

4. Omar Rudberg med låten Moving like that

5. Danne Stråhed med låten Hallabaloo

6. Cornelia Jakobs med låten Hold me closer

7. Robin Bengtsson med låten Innocent love